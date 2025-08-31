معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برخی از رسانه‌های غربی و رسانه‌های با ماهیت و هویت مشخص در تلاش برای بزرگنمایی مکانیزم ماشه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم، افزود: مکانیزم ماشه از لحاظ حقوقی و موازین بین‌المللی دارای شبهات و اشکالات فراوانی است و این سوال جدی مطرح است که آیا سه کشور اروپایی صلاحیت طرح این موضوع را دارند؟ البته در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه متناسب با این اقدام تصمیمات لازم گرفته می‌شود.

وی همچنین با اشاره به سفر دکتر پزشکیان به چین برای شرکت در اجلاش شانگهای، خاطرنشان کرد: شرکت در اجلاس سران شانگهای که اجلاس مهمی است در همان مسیر و راهبرد توسعه روابط چندجانبه و مشارکت جدی در اتحادیه‌های منطقه‌ای است که در طول یک سال گذشته به دستاورد‌های خوبی در این بخش رسیدیم.

دکتر عارف ادامه داد: شرکت در اجلاس شانگهای فرصت و زمینه خوبی برای دیدار‌های دوجانبه با مقامات ارشد چینی فراهم می‌کند و توسعه و تحکیم روابط تهران-پکن و تقویت همکاری‌های گذشته با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی و تاریخی دو دولت و ملت در دستورکار دو کشور قرار دارد.

وی در ادامه درخصوص التهابات بازار ارز در روز‌های اخیر تاکید کرد: در چند روز گذشته وضعیت بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است باید بانک مرکزی اعلام کند که چه عواملی برای نرخ‌های کاذب دلار که به نظر نمی‌رسد زمینه اقتصادی هم دارد تأثیرگذار است؟ البته تیم اقتصادی دولت با تدبیر لازم ثبات را به بازار ارز باز می‌گرداند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به حمله ددمنشانه و ضد انسانی رژیم متجاوز صهیونیستی به سران و مقامات یمن اشاره کرد و با تسلیت شهادت تعدادی از اعضای کابینه دولت یمن گفت: این رژیم مجعول بار دیگر ماهیت خود را نشان داد که هیچ حد و مرزی برای تجاوزات خود حتی به یک دولت قانونی قایل نیست البته ملت شجاع یمن که هزینه‌های حمایت خود در همراهی با مردم مظلوم غزه را پرداخت می‌کنند، به لطف الهی با پیروزی از این حوادث تلخ عبور خواهند کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: محمدرضا عارف ، تحریم
خبرهای مرتبط
با حضور در سفارت یمن؛
عارف: رژیم صهیونیستی تمامی مرز‌های پذیرفته شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته است
زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
ممنوعیت احتمالی تردد کشتی‌های ترکیه‌ای به سرزمین‌های اشغالی
عارف: حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
غربزده های بیچاره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
عارف تو فرق معدن با آثار باستانی رو نمی‌دونی و اگه نگی ژن خوب داری میمیری
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
لطفا یک تحریم مهم رو که تونستید با گفتگو و مذاکره لغو کنید رو نام ببرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
واقعا نمیشه دولت جوان آورد؟ اینا که قدرت تصمیم گیری و جرات ورزیشون تو این سن پایین میاد. امان از حب میز..
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
حرکتتون این بوده که جیب مردم رو خالی کنید تا جیبهای خودتون رو پر کنید!
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
اصل آنست خودتحریم نکنیم
۱
۲
پاسخ دادن
ارتش استخدام می‌کند
پزشکیان: هیچ فاصله‌ای بین مردم ایران و پاکستان نیست
ترور بزدلانه رهبران یمنی، جنایتی شنیع و بی‌سابقه علیه ملت آزاده یمن است
اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان
واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تروریسم دولتی اسرائیل علیه ایران، غزه و لبنان
رسانه‌های غربی در حال ایجاد جریانی هستند تا به اهداف مد نظر خود برسند
جذب دانشجوی بومی رشته پزشکی برای مناطق محروم ضرورت دارد
امضای اسناد اجلاس شانگهای از سوی سران کشورها/محکومیت حمله رژیم صهیونی و آمریکا به ایران
پزشکیان: سازمان شانگهای در راستای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر و همکاری‌های اقتصادی گام بردارد
آملی لاریجانی شهادت مقامات دولت مردمی یمن را تسلیت گفت
آخرین اخبار
همواره برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک حل و فصل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آمادگی داشته و داریم
غرب میخواهد هزینه دفاع از فلسطین را بالا ببرد/ دولت با جدیت به موضوع آزادی مهدیه اسفندیاری ورود کند
عارف: رژیم صهیونیستی تمامی مرز‌های پذیرفته شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته است
مهدیه اسفندیاری در خانه خود ربوده شد/ دولت فرانسه دولتی گروگان‌گیر است
وزیر دفاع: امنیت منطقه با همکاری کشور‌های عضو شانگهای تأمین می‌شود
ارتش استخدام می‌کند
ترور بزدلانه رهبران یمنی، جنایتی شنیع و بی‌سابقه علیه ملت آزاده یمن است
غریب آبادی: سران شانگهای با برداشت گزینشی اروپا از قطعنامه ۲۲۳۱ مخالفت کردند
تسلیت پزشکیان به مردم افغانستان/ آمادگی ایران برای امدادرسانی
همچون گذشته از مردم یمن حمایت خواهیم کرد
اعلام آمادگی ایران برای کمک به افغانستان
پیام تسلیت عراقچی در پی وقوع زمین‌لرزه در افغانستان؛ ایران آماده ارسال کمک است
امضای اسناد اجلاس شانگهای از سوی سران کشورها/محکومیت حمله رژیم صهیونی و آمریکا به ایران
رسانه‌های غربی در حال ایجاد جریانی هستند تا به اهداف مد نظر خود برسند
جذب دانشجوی بومی رشته پزشکی برای مناطق محروم ضرورت دارد
آملی لاریجانی شهادت مقامات دولت مردمی یمن را تسلیت گفت
واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تروریسم دولتی اسرائیل علیه ایران، غزه و لبنان
پزشکیان: سازمان شانگهای در راستای ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر و همکاری‌های اقتصادی گام بردارد
پزشکیان: هیچ فاصله‌ای بین مردم ایران و پاکستان نیست
بقایی: میراث امام موسی صدر همچنان الهام‌بخش است
عراقچی: درباره اسنپ‌بک در اجلاس شانگهای صحبت خواهد شد
زیارت شامگاهی معاون اول رئیس‌جمهور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
پیام تسلیت رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت وزیر اطلاع‌رسانی یمن
عکس منتشره از سران شانگهای، مربوط به ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیئت ایرانی بوده است
سفیر ایران در کانبرا: نخست‌وزیر استرالیا می‌دانست که اتهامات علیه ایران دروغ است
قالیباف: جوانان کشور در اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، باانگیزه و پرتلاش هستند
شمخانی: فرصت مهمی برای گشایش گره‌های راهبردی ایجاد شده است
پیام تبریک عراقچی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در جهان
لزوم توسعه اورژانس اجتماعی در همه شهر‌های کشور
پیام تبریک رئیس‌جمهور به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در جهان