سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۴ فعال شد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا کریمیان با اعلام این خبر گفت: سامانه انتخاب رشته مجازی برای گروههای آزمایشی مختلف فعال شد و از متقاضیان انتظار میرود رشته دانشگاهی خود را بر اساس علایق، توانمندیها و شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود انتخاب کنند، این افراد باید از احتمال قبولی در رشتههای موردنظرشان مطلع شوند و در همین راستا، در نرمافزار راهنمای انتخاب رشته مجازی، با استفاده از اطلاعات متقاضیان سال جاری و اطلاعات رشته محلهای سالهای اخیر و با رعایت تمامی شرایط و ضوابط، میزان شانس قبولی متقاضی را ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه تصمیم نهایی را متقاضی بر اساس عوامل مؤثر در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل باید اخذ کند، ادامه داد: در نرمافزار راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری قابلیت جستوجو بر اساس نوع دوره، مقطع تحصیلی، رشته محلهای استان، رشته، نوع پذیرش و یا ترکیبی از همه این موارد پیش بینی شده و این سامانه با توجه به وضعیت علمی متقاضی حداکثر ۳۰۰ کد رشته محل را با هر جستوجو ارائه میکند که از بالا به پایین شانس قبولی متقاضی را ارائه میدهد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: سامانۀ انتخاب رشتۀ مجازی از امروز یکشنبه ۹ شهریور ماه به منظورِ راهنمایی و کمک به متقاضیان در انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دسترس متقاضیان قرار گرفته است و این سامانه بهترین مشاوره برای انتخاب رشته را با کمترین هزینه ارائه میدهد و متقاضیان میتوانند با توجه به گروههای آزمایشی، سهمیهها، درصد و رتبه، فهرستی از رشته و دانشگاههای دارای پذیرش در نوبت روزانه، شبانه، دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، پردیس و غیرانتفاعی با آخرین دادههای سالهای اخیر انتخاب رشته خود را مشاهده کنند.
کریمیان تأکید کرد: سازمان سنجش به منظور جلوگیری از سوءاستفاده اغواگرایانه افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی، بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامههای تلویزیونی ضبط شده توسط کارشناسان سازمان را در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، طراحی و در اختیار متقاضیان قرار میدهد و متقاضیان و خانواده گرامی آنها با هوشیاری و استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی، ترفندها و فریب برخی موسسات و افراد مدعی انتخاب رشته تضمینی را خنثی خواهند کرد.
لازم به یادآوری است متقاضیان پس از دریافت رشته محلهای پیشنهادی در سامانه انتخاب رشته مجازی میبایست بر اساس علایق و شرایط خود نسبت به ثبت نهایی کد رشته محلها در کارپوشه خود در سامانه جامع آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ اقدام و کدرهگیری دریافت نمایند.
منبع: سازمان سنجش آموزش کشور