محمدرضا تازه رو بار دیگر آمادگی جسمانی خود را به رخ حریفانش کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا تازه رو، پیشکسوت قوی‌ترین مردان ایران در حاشیه فینال رقابت‌های مردان آهنین بار دیگر آمادگی جسمانی خود را به رخ حریفانش کشید که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: مردان آهنین ، وزنه برداری ، پاور لیفتینگ
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد