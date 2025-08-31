باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، پروژه آبرسانی به روستا‌های بخش سرولایت شهرستان نیشابور با حضور "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور، "دکتر یحیی سلیمانی" نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهرستان، بخشدار، رئیس اداره آبفا بخش سرولایت، رؤسای ادارات و اعضای شورای اسلامی درمحل ایستگاه پمپاژ و مخزن آبرسانی روستای خواجه‌آباد به زیگ بهره برداری شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و شامل اصلاح و توسعه ۶ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب شرب، احداث مخزن ذخیره ۵۰ مترمکعبی، ساخت اتاقک ایستگاه پمپاژ، احداث دو باب چاهک پمپاژ، دو باب حوضچه شیرآلات، اجرای سیستم اتوماسیون و نوسازی ۴۰ فقره انشعاب آب است. "صارمی"، سرپرست شرکت آب و فاضلاب نیشابور، درحاشیه این مراسم اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها بخشی ازمشکلات چندین ساله تأمین آب شرب درمجتمع ۳۵ روستایی آبرسانی بینالود مرتفع می‌شود. وی همچنین از اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی به روستای بیدخان به عشق‌آباد سوله با خرید ۵۲۰۰ متر لوله و در قالب طرح محرومیت‌زدایی و با همکاری تیپ زرهی سپاه امام رضا (ع) آماده آغاز عملیات است و به‌زودی کلنگ‌زنی خواهد شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

