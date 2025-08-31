افتتاح پروژه آبرسانی بخش سرولایت نیشابور؛ حل مشکل تأمین آب شرب ۳۵ روستا در شهرستان نیشابور سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، پروژه آبرسانی به روستا‌های بخش سرولایت شهرستان نیشابور با حضور "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور، "دکتر یحیی سلیمانی" نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهرستان، بخشدار، رئیس اداره آبفا بخش سرولایت، رؤسای ادارات و اعضای شورای اسلامی درمحل ایستگاه پمپاژ و مخزن آبرسانی روستای خواجه‌آباد به زیگ بهره برداری شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و شامل اصلاح و توسعه ۶ کیلومتر شبکه انتقال و توزیع آب شرب، احداث مخزن ذخیره ۵۰ مترمکعبی، ساخت اتاقک ایستگاه پمپاژ، احداث دو باب چاهک پمپاژ، دو باب حوضچه شیرآلات، اجرای سیستم اتوماسیون و نوسازی ۴۰ فقره انشعاب آب است. "صارمی"، سرپرست شرکت آب و فاضلاب نیشابور، درحاشیه این مراسم اظهار کرد: با اجرای این پروژه‌ها بخشی ازمشکلات چندین ساله تأمین آب شرب درمجتمع ۳۵ روستایی آبرسانی بینالود مرتفع می‌شود. وی همچنین از اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی به روستای بیدخان به عشق‌آباد سوله با خرید ۵۲۰۰ متر لوله و در قالب طرح محرومیت‌زدایی و با همکاری تیپ زرهی سپاه امام رضا (ع) آماده آغاز عملیات است و به‌زودی کلنگ‌زنی خواهد شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

افتتاح پروژه آبرسانی روستای خواجه‌آباد به‌ زیگ در نیشابور

افتتاح پروژه آبرسانی روستایی در هفته دولت

افتتاح پروژه آبرسانی

افتتاح پروژه آبرسانی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: پروژه آبرسانی روستا ، سوژه خبری ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
شهروندخبرنگارخراسان رضوی؛
اجرای روکش آسفالت محور فیروزه به همت‌آباد با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
آخرین اخبار
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
تصاویری از برگزاری یادواره شهدای دولت در فیروزه
قطعی طولانی مدت آب صدای مشهدی‌ها را درآورد
نگرانی خانواده‌ها از کمبود شیرخشک در داروخانه‌ها
رنجش مسافران از فرسوده بودن تاکسی‌های ون در مسیر شهرک قائمیه به متروی شاهد + فیلم