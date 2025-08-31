عبدالملک الحوثی در نخستین سخنرانی پس از شهادت نخست‌وزیر یمن، اسرائیل را رژیمی تروریستی و جنایتکار خواند و بر ادامه مقاومت انصارالله تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود رژیم اسرائیل را محکوم کرده و ضمن ستایش مقامات یمنی که به دست این رژیم به شهادت رسیدند، گفت: «جنایت هدف قرار دادن وزرا و مقامات غیرنظامی به سابقه جنایی دشمن اسرائیلی در منطقه اضافه شده است.»

عبدالملک الحوثی تاکید کرد: «دشمن اسرائیلی با جنایات و وحشیگری خود حتی به کودکان، زنان و غیرنظامیان نیز رحم نمی‌کند». 

وی ادامه داد: «سوابق دشمن اسرائیلی فقط شامل ترور‌های وحشتناک است. این رژیم مردم را در سرزمین‌های فلسطینی، لبنان، سوریه، عراق و ایران می‌کشد. اسرائیل دشمنی جنایتکار است که وحشیگری، جنایت و تجاوز خود را از طریق اقداماتی که هیچ قانون، تعهد، منشور و ملاحظه‌ای نمی‌شناسد، نشان می‌دهد».

رهبر انصارالله در انتها گفت که این جنبش به اقدامات خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد و افزود که «مردم ما به خاطر تجاوزی که با آن مواجه هستند، تضعیف نخواهند شد».
این اولین سخنرانی رهبر انصارالله پس از حادث شهادت نخست وزیر یمن است. 

ریاست‌جمهوری یمن عصر روز شنبه اعلام کرد که در حملات روز پنجشنبه تل‌آویو به صنعا، نخست‌وزیر یمن، «احمد غالب الرهوی» به شهادت رسیده است. گفته می‌شود او همراه با تعدادی از وزرای کابینه خود هنگام برگزاری جلسه‌ای در پایتخت هدف قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند.

پیش از این، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرده بود که انصارالله «انتقام خواهد گرفت و از زخم‌های خود پیروزی خواهد ساخت».

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله اسرائیل ، مردم یمن
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور
جلسات کابینه اسرائیل به «مکان مخفی» منتقل شد
