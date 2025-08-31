چگونه از زندگی دیجیتال خود محافظت کنیم؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ خوشبختانه، بدون صرف زمان و تلاش زیاد، می‌توانید گام‌های بزرگی در جهت محافظت از دستگاه‌ها، داده‌های شخصی و حریم خصوصی خود بردارید. در اینجا چند نکته برای کمک به شما در بازیابی آسان کنترل و ایمن نگه داشتن داده‌هایتان آورده شده است.

برای محافظت از دستگاه خود، می‌توانید نرم‌افزار آنتی‌ویروس خود را تنظیم کنید و اجازه دهید در پس‌زمینه اجرا شود، به‌روزرسانی‌ها را دانلود کند و در عمل، باید هر از گاهی آن را بررسی کنید.

بیشتر نرم‌افزار‌های آنتی‌ویروس وقتی همه چیز خوب است، یک لوگو یا نماد سبز نشان می‌دهند. اگر برنامه را باز کردید و چراغ زرد یا قرمز را دیدید، دستورالعمل‌هایی را که آنتی‌ویروس شما برای بازیابی چیز‌ها نمایش می‌دهد، دنبال کنید.

بسیاری از برنامه‌ها و تنظیمات عالی به محافظت از دستگاه‌ها و هویت شما کمک می‌کنند، اما آنها فقط در صورتی ارزشمند هستند که بدانید چگونه به درستی از آنها استفاده کنید. برای به دست آوردن بیشترین محافظت از این ابزارها، باید ویژگی‌ها و تنظیمات آنها را درک کنید.

به عنوان مثال، تلفن هوشمند شما تقریباً مطمئناً شامل گزینه یافتن تلفن من است و ممکن است آن را فعال کرده باشید. اما آیا واقعاً آن را آزمایش کرده‌اید تا ببینید چگونه کار می‌کند؟ به همین دلیل است که بررسی ابزار‌های امنیتی خود برای آشنایی با نحوه کار آنها مهم است.

رمز‌های عبور منحصر‌به‌فرد

یکی از ساده‌ترین راه‌هایی که هکر‌ها اطلاعات را می‌دزدند، به دست آوردن مجموعه‌ای از نام‌های کاربری و رمز‌های عبور از یک منبع و سپس امتحان کردن همان ترکیب‌ها در جای دیگر است.

به عنوان مثال، فرض کنید هکر‌ها با هک کردن یک وب‌سایت بازی پازل ساده در تلفن شما، نام کاربری و رمز عبور شما را به دست آورده‌اند. آنها ممکن است سعی کنند با استفاده از همان نام کاربری و رمز عبور به سایت‌های بانکی بزرگ یا فروشگاه‌های آنلاین وارد شوند.

بهترین راه برای جلوگیری از نفوذ به داده‌ها و تأثیر مخرب آن، استفاده از یک رمز عبور قوی و منحصر‌به‌فرد برای هر حساب آنلاینی است که دارید.

از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید

احراز هویت دو مرحله‌ای ممکن است ناخوشایند باشد، اما قطعاً حساب‌های شما را ایمن‌تر می‌کند، زیرا برای دسترسی به حساب‌های خود به چیزی بیش از یک نام کاربری و رمز عبور نیاز دارید. اگر داده‌ها یا اطلاعات شخصی در یک حساب حساس یا ارزشمند است و حساب، احراز هویت دو مرحله‌ای را ارائه می‌دهد، باید آن را فعال کنید.

آدرس‌های ایمیل مختلف

افراد بسیار منظم اغلب از آدرس‌های ایمیل مختلف برای جدا نگه داشتن هویت‌های آنلاین خود استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر یک ایمیل فیشینگ که ادعا می‌کند از بانک شما است به حساب رسانه‌های اجتماعی شما برسد، جعلی است.

