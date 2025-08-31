بهره برداری از ۸۵ طرح عمرانی در بستک

فرماندار شهرستان بستک گفت: برای اجرای این طرح‌ها ۹۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمد جلالی افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف برق رسانی، عمران شهری و روستایی، راه سازی، نوسازی مدارس، بهداشت و درمان، صنعت معدن و تجارت، گازرسانی، جهاد کشاورزی و آبرسانی است.

وی گفت: ارتقای بهسازی و توسعه راه محور چاهبنارد به سمت دهتل و راه محور بستک به سمت کوهیج و لاورمیستان به طول۳۰ کیلومتر، کمربندی شهر بستک به طول سه و نیم کیلومتر، دو واحد زیست پزشک و زیست ماما در مرکز خدمات جامع سلامت فتویه، افزوده شدن دو دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس جاده‌ای و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت جناح به یک دستگاه دیزل ژنراتور از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

فرماندار شهرستان بستک افزود: همچنین اتصال جاده خور جناح به بلوار فاروق عباسی با هزینه ۷۵ میلیارد تومان آغاز شد.

منبع:صداوسیما مرکز خلیج فارس