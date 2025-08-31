باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سازه منحصر‌به‌فرد برج ایفل با به‌کار گیری دو میلیون پیچ + فیلم

برج ایفل سازه‌ای کهن و منحصر‌به‌فرد در کشور فرانسه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - برج ایفل سازه ای کهن و منحصربه‌فرد در کشور فرانسه و در شهر پاریس است که سالانه گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب می‌کند.

مطالب مرتبط
سازه منحصر‌به‌فرد برج ایفل با به‌کار گیری دو میلیون پیچ + فیلم
young journalists club

حاتم‌بخشی آمریکا از کیسه ایران + فیلم

سازه منحصر‌به‌فرد برج ایفل با به‌کار گیری دو میلیون پیچ + فیلم
young journalists club

الموت زیبا تکه‌ای از ایران + فیلم

سازه منحصر‌به‌فرد برج ایفل با به‌کار گیری دو میلیون پیچ + فیلم
young journalists club

خیاط کارآفرینی که برای ۳۰ نفر شغل ایجاد کرد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ادعای پوچی به نام مهد آزادی بیان + فیلم
۵۲۳

ادعای پوچی به نام مهد آزادی بیان + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیستها + فیلم
۴۸۹

حضور میلیونی مردم یمن در مراسم تشییع حمله تروریستی صهیونیستها + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم
۳۷۲

طرح نظامی‌سازی رژیم صهیونیستی برای محو فلسطین + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
مشهد الرضا در سوگ شهادت امام حسن عسکری علیه السلام + فیلم
۳۶۱

مشهد الرضا در سوگ شهادت امام حسن عسکری علیه السلام + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
زیتون‌های بی سر در کرانه باختری + فیلم
۳۴۵

زیتون‌های بی سر در کرانه باختری + فیلم

۱۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.