فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و رئیس اداره عقیدتی سیاسی این نیرو در پیامی مشترک ضمن تبریک روز پدافند هوایی تاکید کردند: مجموعه پدافند هوایی کشور با تکیه بر تجهیزات بومی نقشی ارزنده در برابر تجاوز رژیم کودک‌کش صهیونیستی ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی در پیامی مشترک روز نیروی پدافند هوایی ارتش را به آحاد فرماندهان و کارکنان این نیرو تبریک گفتند.

جایگاه راهبردی و نقش سرنوشت ساز مجموعه پدافند هوایی در نیرو‌های مسلح و شبکه دفاعی کشور همواره با شجاعت، بصیرت و ایثارِ کارکنان ولایتمدار پدافندی مانند برگ زرینی در تاریخ نظام اسلامی جاودانه شده است و تا ابد در حافظه ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد ماند.

مجموعه پدافند هوایی کشور با تکیه بر دانش داخلی و بومی سازی تجهیزات در راستای ارتقا قدرت بازدارندگی فعال و دفاع مبتکرانه در حوزه دفاعی نقشی ارزنده و غیر قابل انکار را بویژه در دوران دفاع از کشور در برابر تجاوز رژیم کودک کش صهیونیستی با تقدیم مجموع ۳۹ شهید ایفا کرد.

شهدا و ایثارگران پدافند هوایی و خانواده‌های صبور و مقاوم آنان از گذشته در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و اکنون در برابر گستاخی رژیم صهیونیستی و ایادی استکبار حماسه‌ای بی بدیل از جنس عاشورا را خلق کردند، سنگربانان بی سنگر پدافندی به جهانیان ثابت کردند امنیت و آرامش هموطنانمان خط قرمز غیورمندان نیروی پدافند هوایی است.

اینجانبان فرارسیدن روز پدافند هوایی ارتش را به همرزمان عزیزمان در نیروی ولایت مدار پدافند هوایی تبریک عرض نموده و از پروردگار سبحان توفیق روزافزون این مجاهدان عرصه امنیت و استقلال را خواستاریم.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش جمهوری اسلامی ایران ، پدافند هوایی
خبرهای مرتبط
سرلشکر حاتمی:
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
سرلشکر موسوی:
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
پزشکیان دقایقی قبل وارد تیانجین چین شد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
آخرین اخبار
ارتش: رژیم یاغی و جنایتکار صهیونی تهدید جدی علیه بشریت است
داوطلب تحریم نیستیم/ همواره در برابر تحریم‌ها توانستیم در چارچوب و راهبرد‌های مشخص حاکمیت حرکت کنیم
قالیباف واگذاری اختیارات به استانداران را خلاف قانون اعلام کرد
پزشکیان دقایقی قبل وارد تیانجین چین شد
شورش علیه اتحاد مقدس
استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است
سپاه: یمن پاسخ کوبنده‌ای به صهیونیست‌ها می‌دهد
تشریح جلسه نظارتی مجلس با وزیر نیرو برای بررسی ناترازی آب و برق
تاکید رئیس‌جمهوری بر تسریع بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۳
پدافند هوایی در راستای تهدیدات نوپدید کارآمدی خود را توسعه دهد
تاکید رهبر معظم انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
شهادت نخست‌وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن سند آشکار دیگری از تهدیدجهانی رژیم صهیونیستی است
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها