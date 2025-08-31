باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی در پیامی مشترک روز نیروی پدافند هوایی ارتش را به آحاد فرماندهان و کارکنان این نیرو تبریک گفتند.

جایگاه راهبردی و نقش سرنوشت ساز مجموعه پدافند هوایی در نیرو‌های مسلح و شبکه دفاعی کشور همواره با شجاعت، بصیرت و ایثارِ کارکنان ولایتمدار پدافندی مانند برگ زرینی در تاریخ نظام اسلامی جاودانه شده است و تا ابد در حافظه ملت بزرگ ایران اسلامی خواهد ماند.

مجموعه پدافند هوایی کشور با تکیه بر دانش داخلی و بومی سازی تجهیزات در راستای ارتقا قدرت بازدارندگی فعال و دفاع مبتکرانه در حوزه دفاعی نقشی ارزنده و غیر قابل انکار را بویژه در دوران دفاع از کشور در برابر تجاوز رژیم کودک کش صهیونیستی با تقدیم مجموع ۳۹ شهید ایفا کرد.

شهدا و ایثارگران پدافند هوایی و خانواده‌های صبور و مقاوم آنان از گذشته در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و اکنون در برابر گستاخی رژیم صهیونیستی و ایادی استکبار حماسه‌ای بی بدیل از جنس عاشورا را خلق کردند، سنگربانان بی سنگر پدافندی به جهانیان ثابت کردند امنیت و آرامش هموطنانمان خط قرمز غیورمندان نیروی پدافند هوایی است.

اینجانبان فرارسیدن روز پدافند هوایی ارتش را به همرزمان عزیزمان در نیروی ولایت مدار پدافند هوایی تبریک عرض نموده و از پروردگار سبحان توفیق روزافزون این مجاهدان عرصه امنیت و استقلال را خواستاریم.

منبع: ارتش