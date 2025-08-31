باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روستایی صنعتی در ایران که در آن فرد بیکار پیدا نمی‌کنید + فیلم

روستای گردمیران علیا یک روستای فعال و بدون بیکار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش مجری برنامه ایران سبز از روستای زیبای گردمیران علیا شهرستان دهگلان استان کردستان، روستایی که هیچ بیکاری در آن پیدا نمی‌شود را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

