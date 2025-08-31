باشگاه خبرنگاران جوان ـ دور جدید این برنامه با عنوان «فصل خاک» با حضور چهرههایی مانند آشا محرابی، امیرحسین مدرس، گیتی خامنه، زهرا چخماقی، جواد خیابانی، سیدجواد هاشمی، حسین رفیعی، ناصرفیض، رضا ایرانمنش، صابر خراسانی، فضهسادات حسینی و دیگر هنرمندان نامآشنای سینما و تلویزیون در ۴۰ قسمت روی آنتن شبکه دو خواهد رفت.
در این برنامه، ۸۰ گروه از شرکت کنندگان نوجوان دختر و پسر علاقهمند به ادبیات فارسی، با سرگروهی چهرههای نامآشنای سینما و تلویزیون به رقابت میپردازند.
«دونقطه؛ فصل خاک» با نگاهی ویژه به جنگ تحمیلی اخیر کشورمان روزهای سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۷ و ساعت ۲۲ پخش خواهد شد.
این برنامه که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و با کارگردانی محمد پورصباغیان است، مانند فصل گذشته، ارائهای متفاوت از زیباییهای ادبیات فارسی و محکی برای مهارتهای زبانی خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی سیما