گلایه از واریز نشدن حق پرستاری خانواده معلولان

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها برخی از خانواده‌های دارای فرزند یا عضو معلول شدید و خیلی شدید که زیر پوشش این سازمان هستند، از واریز نشدن حق پرستاری خانواده محور گلایه دارند.

به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است پرداخت این هزینه با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام علیکم خسته نباشید چرا برای عده‌ای از معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درآمد خانواده محور واریز نشده است؟ لطفا پیگیری کنید با تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید