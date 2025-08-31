واریز نشدن حق پرستاری خانواده محور معلولان شدید و خیلی شدید فاقد سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها برخی از خانواده‌های دارای فرزند یا عضو معلول شدید و خیلی شدید که زیر پوشش این سازمان هستند، از واریز نشدن حق پرستاری خانواده محور گلایه دارند.
به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است پرداخت این هزینه با تاخیر مواجه شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام علیکم خسته نباشید چرا برای عده‌ای از معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درآمد خانواده محور واریز نشده است؟ لطفا پیگیری کنید با تشکر

 

 

زخمی شدن کوه‌ها و منابع طبیهی بومهن با تخریب منابع طبیعی
نیروهای نهضتی همچنان در پیچ و خم استخدام
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
برگزاری فستیوال بزرگ آبی در شهرستان شوشتر + عکس
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
افتتاح پروژه آبرسانی روستای خواجه‌آباد به‌ زیگ در نیشابور + عکس
گلایه از واریز نشدن حق پرستاری خانواده معلولان
