باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ به مناسبت سالروز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، آیین شادی‌پیمایی با حضور مردم و خانواده‌های شهدا، سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه از حسینیه ثارالله آغاز و تا گلزار شهدای یاسوج ادامه خواهد داشت.

مراسم جشن بزرگ امامت حضرت ولی‌عصر(عج) با حضور مردم و مسئولان، سخنرانی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد و اجرای مولودی‌خوانی، سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه در زیرتل برگزار می‌شود.

مراسم جشن امامت منجی عالم بشریت سه‌شنبه (۹ ربیع‌الاول) برابر با ۱۱ شهریورماه، ساعت ۱۶ از حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای یاسوج برگزار می‌شود.

این مراسم با سخنرانی آیت‌الله سیدنصیر حسینی حسینی، نماینده محترم ولی‌فقیه، و اجرای مولودی‌خوانی توسط مداحان برجسته کشور همچون باب، حیدری، رضایی، انوری و پناهی همراه است.

همچنین در حاشیه برنامه، قرعه‌کشی و اهدای جوایز نفیس به شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است.

کاروان شادی نیز از حسینیه ثارالله تا گلزار شهدای زیرتل به سمت محل برگزاری مراسم حرکت خواهد کرد.