باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل حفاطت محیط زیست استان خراسان جنوبی گفت: با آغاز پایش پناهگاه حیات وحش نایبندان از ابتدای سال جاری امروز بعد از یک دهه ۲ قلاده یوزپلنگ آسیایی در مرز‌های شمال شرقی پناهگاه حیات وحش نایبندان مشاهده شد.

علی خانی افزود: این اتفاق بعد از تاکید معاونت طبیعی سازمان در خصوص لزوم پایش این منطقه رخ داد این درحالیست که سال‌ها پایش این منطقه برای ثبت گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی متوقف شده بود.

وی با اشاره به اینکه یک قلاده از دو قلاده مشاهده شده نر بالغ و یک فرد با جنسیت نامعلوم است، گفت: با این مشاهده فرضیه وجود جمعیت دوم یوز بعد از جمعیت توران قوت گرفت و بدون اتلاف وقت برنامه‌ریزی‌های لازم برای پایش این منطقه انجام خواهد گرفت.

مدیر کل محیط زیست استان خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون تنها۵۰ دوربین در این منطقه فعال است. ما مجوز‌های لازم را برای پایش گسترده پناهگاه حیات وحش را دریافت کرده‌ایم و برای این کار نیازمند دوربین‌های بیشتری هستیم.

خانی تاکید کرد: خرداد ماه امسال نیز ردپا و سرگین یوز در شهرستان عشق آباد که نزدیک به پارک ملی توران است، مشاهده شده بود، اما احتمال مشاهده این گونه در نایبندان با توجه به متوقف شدن عملیات پایش و نبود گزارشاتی در این خصوص کاهش یافته بود.

منبع: ایسنا