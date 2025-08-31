همزمان با روز ملی یوزپلنگ ایرانی، دو یوز آسیایی در حاشیه پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس رؤیت و تصویربرداری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مدیر کل حفاطت محیط زیست استان خراسان جنوبی گفت: با آغاز پایش پناهگاه حیات وحش نایبندان از ابتدای سال جاری امروز بعد از یک دهه ۲ قلاده یوزپلنگ آسیایی در مرز‌های شمال شرقی پناهگاه حیات وحش نایبندان مشاهده شد.

علی خانی افزود: این اتفاق بعد از تاکید معاونت طبیعی سازمان در خصوص لزوم پایش این منطقه رخ داد این درحالیست که سال‌ها پایش این منطقه برای ثبت گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی متوقف شده بود.

وی با اشاره به اینکه یک قلاده از دو قلاده مشاهده شده نر بالغ و یک فرد با جنسیت نامعلوم است، گفت: با این مشاهده فرضیه وجود جمعیت دوم یوز بعد از جمعیت توران قوت گرفت و بدون اتلاف وقت برنامه‌ریزی‌های لازم برای پایش این منطقه انجام خواهد گرفت.

مدیر کل محیط زیست استان خراسان جنوبی ادامه داد: هم اکنون تنها۵۰ دوربین در این منطقه فعال است. ما مجوز‌های لازم را برای پایش گسترده پناهگاه حیات وحش را دریافت کرده‌ایم و برای این کار نیازمند دوربین‌های بیشتری هستیم.

خانی تاکید کرد: خرداد ماه امسال نیز ردپا و سرگین یوز در شهرستان عشق آباد که نزدیک به پارک ملی توران است، مشاهده شده بود، اما احتمال مشاهده این گونه در نایبندان با توجه به متوقف شدن عملیات پایش و نبود گزارشاتی در این خصوص کاهش یافته بود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: یوز ایرانی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
شینا انصاری مطرح کرد؛
پیگیری حقابه هورالعظیم از عراق
عزم جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نجات یوزپلنگ آسیایی از خطر انقراض
فعال شدن مجدد پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی پس از ۶ سال توقف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همسرم به بهانه آرایشگری مرا سرکیسه می کرد
محکومیت ۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس و انفصال از مشاغل دولتی
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
معمای مرگ مرد میانسال در خانه خالی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسیله نقلیه در پایتخت
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
آخرین اخبار
قوانین به تنهایی نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند
اعطای بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان لوازم خانگی به خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ
سفر یک فعال اجتماعی به روستا‌های مختلف به منظور ارزیابی و تکمیل اهداف تحقیقاتی خود + فیلم
ملت غیور ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور هم‌نظر هستند
صدور بیش از ۱۸۰۰ کارت بلیت‌الکترونیک خبرنگاری
ایجاد دسترسی‌های جدید در شبکه بزرگراهی تهران
دو میلیون مداخله اورژانس اجتماعی در دو سال اخیر/ افتتاح مرکز کنترل و عملیات اورژانس اجتماعی به زودی
آتش‌سوزی در پشت‌بام پاساژ بازار تهران مهار شد
استانداردسازی گواهی‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان پزشکی قانونی است
مدیران هنوز آدرس دفتر خود را یادنگرفته‌اند که تغییر می‌کنند
دستگیری صیاد متخلف در پارک ملی لار
چراغ‌های راهنمایی تهران دوباره خاموش شدند + فیلم
توزیع حدود ۷ میلیون وعده غذای گرم در پویش اطعام حسینی
آغاز طرح ساماندهی ۲۵٠ دستفروش محور ۱۵خرداد
کشف انواع لوازم تاسیسات قاچاق در انبار راه آهن
محسنی اژه‌ای: یمنی‌ها رژیم صهیونی و آمریکا را به ستوه آورده‌اند
پذیرش ۱۰ هزار و ۲۰۰ نفر توسط اورژانس اجتماعی
عملیات تعریض محور شهید زندیه به میرهاشم سرعت گرفت
اولین مرحله کشف وسایل نقلیه؛ کشف ۷۶۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت سرقتی
سامانه سبب پلیس چیست؟ + فیلم
نشاط اجتماعی در اولویت رئیس کمیته اجتماعی و ورزش شورا
بازگشت ۷۰ درصد اتباع با خانواده‌شان/ برنامه خروج ۸۰۰ هزار نفر دیگر
افزوده شدن ۱۲ هزار تاکسی جدید به ناوگان کشور
۳ روش انجام معامله املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ
همسر شهید علیمحمدی: منافقین عامل انجام کار‌های کثیف کشور‌های غربی هستند
طرح جامع ترافیک تهران اشکالات فراوان دارد/ پلاک دات‌وان‌ها اصلاح شد
ضوابط ثبت‌نام مشمولان غیرغایب در دانشگاه‌های فرهنگیان اعلام شد
جذب سربازان آموزش‌دیده در یگان محیط زیست برای جبران کمبود محیط‌بان
فردا مراکز منتخب معاینه فنی شهر تهران فعال است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت بهداشت/ دریافت کپی مدارک هویتی بیماران خلاف قانون است