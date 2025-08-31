بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای بر نبود منع قانونی در خصوص حفظ تخفیف‌های عدم خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو‌های نامتعارف و عدم کسر فرانشیز در صورتی که خسارت مالی مازاد بر سقف مسئولیت مقصر حادثه از محل بیمه بدنه خودروی زیان‌دیده نامتعارف پرداخت شود، تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، بر عدم وجود منع قانونی در خصوص حفظ تخفیف‌های عدم خسارت بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو‌های نامتعارف و همچنین عدم کسر فرانشیز در صورتی که خسارت مالی مازاد بر سقف مسئولیت مقصر حادثه از محل بیمه بدنه خودروی زیان‌دیده نامتعارف پرداخت شود، تأکید کرد.

 در این بخشنامه با اشاره به تبصره ۳ ماده (۸) قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ آمده است: خسارت مالی واردشده به خودرو‌های نامتعارف اشخاص ثالث زیان‌دیده صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و چنانچه خودروی نامتعارف دارای بیمه‌نامه بدنه باشد، خسارت مازاد بر سقف متناظر از محل بیمه‌نامه بدنه قابل جبران است.

در این شرایط به دلیل نداشتن منع مقرراتی در مصوبات شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه الزام قانونی برای لحاظ خسارت پرداختی از محل بیمه بدنه خودروی نامتعارف زیان‌دیده به عنوان سابقه خسارتی ندارند و کسر فرانشیز بابت این قبیل خسارت‌ها نیز از جهت مقررات الزامی نیست.

در عین حال اگر شرکت بیمه علیرغم عدم وجود الزام قانونی تصمیم بگیرد در چنین مواقعی فرانشیز مربوطه را کسر کند یا خسارت پرداختی را در سوابق خسارتی بیمه‌گذار ثبت نماید، موظف است این موضوع را هنگام صدور بیمه‌نامه به‌صورت شفاف در فرم پیشنهاد بیمه درج کرده و آن را به اطلاع بیمه‌گذار برسانند.

علاوه بر این در بخشنامه بیمه مرکزی آمده است: در صورت عدم رعایت این موارد، مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره ۷۱)، موضوع به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر خواهد شد.

منبع: بیمه مرکزی

Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۵۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
حالا اگر شرکت بیمه فرانشیز مربوطه را کسر کرد و خسارت پرداختی را در سوابق خسارتی بیمه گذار ثبت نمود ، گیریم هنگام صدور بیمه نامه بصورت شفاف در فرم پیشنهاد بیمه درج کرد ، چه دردی از بیمه گذار بینوا دوا می‌کند ؟ طریق درست اجرای قانون ابن است که شرکتهای بیمه ملزم به اجرای آن باشند نه اینکه تصمیم گیری در این مورد به عهده آنها گذاشته شود ، خوب مشخص است که این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد .
