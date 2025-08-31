باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار با «الکساندر سیرسکی» فرمانده کل ارتش اوکراین گفت که نیروهای کشورش در حال برنامهریزی حملات جدید به عمق خاک روسیه هستند.
رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما نیات دشمن را به طور مفصل تجزیه و تحلیل کردیم. همچنین وضعیت در مناطق مرزی مناطق سومی و خارکف را بررسی کردیم».
زلنسکی در ادامه نوشت: «ما عملیات فعال خود را دقیقاً به روشی که برای دفاع از اوکراین لازم است، ادامه خواهیم داد. نیروها و منابع آماده هستند. حملات عمیق جدیدی نیز برنامهریزی شده است».
رئیس جمهور اوکراین گفت که ارتش روسیه بیشترین تلاشهای خود را در پوکروفسک متمرکز کرده است. پوکروفسک شهری در استان دونتسک است که زمانی امنترین مکان در بین مناطق شرقی اوکراین محسوب میشد. این شهر از نظر لجستیکی برای هر دو کشور اهمیت زیادی دارد.
اظهارات زلنسکی در حالی منتشر میشود که روسیه به پیشروی در شرق اوکراین ادامه میدهد. پیش از این و در روز گذشته، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش کنترل روستای کومیشوواخا در شرق دونتسک را به دست گرفتهاند.
منبع: گاردین