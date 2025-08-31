کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه همزمان با هفته دولت

همزمان با هفته دولت و با پیگیری سید یحیی سلیمانی نماینده نیشابور، پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه، امروز ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت و با پیگیری‌های ویژه "دکترسید یحیی سلیمانی"، نماینده مردم دیار سلسله الذهب، مراسم کلنگ‌زنی ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.این پروژه که به‌عنوان یکی از مطالبات مهم و زیرساختی شهرستان فیروزه مطرح بود، پس از دیدار نماینده مردم نیشابور با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، تأمین اعتبار شد و در دستور کار اجرا قرار گرفت.احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه نقش مهمی در ارتقای خدمات مالیاتی، تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات به شهرستان‌های همجوار خواهد داشت و نقطه عطفی در توسعه اداری و اقتصادی این منطقه محسوب می‌شود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

افتتاح پروژه همزمان با هفته دولت

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته دولت ، افتتاح پروژه ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح پروژه آبرسانی روستای خواجه‌آباد به‌ زیگ در نیشابور + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری چکنه همزمان با گرامیداشت هفته دولت + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه به مناسبت هفته دولت
مشکلات قاچاق سوخت و تصادفات رانندگی در منوجان
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
ارسال ۱۱۲ آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر
راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسگری (ع) در خوی + عکس
آخرین اخبار
راه اندازی دسته عزاداران خیابانی شهادت امام حسن عسگری (ع) در خوی + عکس
ارسال ۱۱۲ آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره سراسری ورنی در شهرستان اهر
گرامیداشت هفته دولت در نیشابور با حضور جمعی از اصحاب رسانه + عکس
مشکلات قاچاق سوخت و تصادفات رانندگی در منوجان
کلنگ‌زنی ۸ واحد مسکونی سازمانی فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزه به مناسبت هفته دولت
کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه همزمان با هفته دولت
گلایه از واریز نشدن حق پرستاری خانواده معلولان
افتتاح پروژه آبرسانی روستای خواجه‌آباد به‌ زیگ در نیشابور + عکس
قطعی مداوم آب صدای اهالی محله تهران ویلا را درآورد
رنجش متقاضیان از تاخیر در تحویل مسکن نهضت ملی پرند و اضافه شدن اقساط
افتتاح ۲۸ نیروگاه خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور همزمان با هفته دولت