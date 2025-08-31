کلنگ زنی پروژه احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه همزمان با هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت و با پیگیری‌های ویژه "دکترسید یحیی سلیمانی"، نماینده مردم دیار سلسله الذهب، مراسم کلنگ‌زنی ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.این پروژه که به‌عنوان یکی از مطالبات مهم و زیرساختی شهرستان فیروزه مطرح بود، پس از دیدار نماینده مردم نیشابور با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، تأمین اعتبار شد و در دستور کار اجرا قرار گرفت.احداث ساختمان امور مالیاتی شهرستان فیروزه نقش مهمی در ارتقای خدمات مالیاتی، تسهیل امور مودیان و کاهش مراجعات به شهرستان‌های همجوار خواهد داشت و نقطه عطفی در توسعه اداری و اقتصادی این منطقه محسوب می‌شود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

