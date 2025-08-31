دانش آموزان برتر گلستانی در کنکور امسال چه کسانی هستند؟

باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، مهدی رضا کاشانی ازگرگان رتبه ۱۵ کنکور علوم تجربی را کسب کرد.

آیناز آق آتابای از گنبد کاووس رتبه ۱۸ گروه علوم ریاضی و عماد ربیعی از کردکوی رتبه ۲۲ گروه علوم تجربی را به دست آوردند.

شایان جاودان رتبه ۳۴ علوم تجربی، بلال احمدپور رتبه ۵۷ علوم تجربی و کیوان یحیی زاده رتبه ۶۷ علوم تجربی را از گنبدکاووس کسب کردند.

فاطمه حسینی راد از گنبد کاووس رتبه ۴۵ گروه زبان را به دست آورد.

نرگس عقیلی از گنبد کاووس رتبه ۵۶ علوم انسانی را کسب کرد.

سید رضا حسینی از کردکوی رتبه ۶۹ رشته علوم انسانی را به دست آورد.

صایاد دوجی از مراوه تپه رتبه ۷۲ گروه تجربی را کسب کرد.

ملیکاسرایلو از گنبد کاووس رتبه ۹۹ زبان را کسب کرد.

این فهرست افرادی است که آموزش و پرورش گلستان، تا این لحظه در اختیار صدا و سیمای گلستان قرار داده و در صورت ارسال اسامی جدید، این صفحه به روزرسانی می‌شود.