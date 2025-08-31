باشگاه خبرنگاران جوان - علی نعمتی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان در خصوص بازی مقابل افغانستان اظهار داشت: بازی سختی داشتیم و فوتبال آنقدر نزدیک شده و همه همدیگر را آنالیز میکنند و بازی سختی را بردیم و فردا بازی با هند هم خیلی سخت است و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.
او در خصوص اینکه حضور در کافا چقدر به با تجربهتر شدن بازیکنان جوان تیم ملی کمک میکند، گفت: قطعا خیلی کمک میکند به بازیکنانی که کمتر بازی میکنند مخصوصا خودم و باید بهترین عملکرد را داشته باشیم تا در تیم ملی ماندگار شویم و تکان صد درصدی خودمان را بگذاریم.
مدافع تیم ملی در مورد نتایج مسابقات گفت: همه بازیها خیلی نزدیک شده و همه بازیها سخت است در فوتبال اروپا هم این اتفاقات رخ میدهد چند شب پیش خود یونایتد غافلگیر شد. باید با تمرکز بالایی به میدان برویم در ذهن ما این هست که ۴ بازی را با برد پشت سر بگذاریم.