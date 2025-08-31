مدافع تیم ملی ایران گفت: حضور در تورنمنت‌هایی نظیر کافا باعث افزایش تجربه بازیکنان جوان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نعمتی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در تاجیکستان در خصوص بازی مقابل افغانستان اظهار داشت: بازی سختی داشتیم و فوتبال آنقدر نزدیک شده و همه همدیگر را آنالیز می‌کنند و بازی سختی را بردیم و فردا بازی با هند هم خیلی سخت است و امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم. 

او در خصوص اینکه حضور در کافا چقدر به با تجربه‌تر شدن بازیکنان جوان تیم ملی کمک می‌کند، گفت: قطعا خیلی کمک می‌کند به بازیکنانی که کمتر بازی می‌کنند مخصوصا خودم و باید بهترین عملکرد را داشته باشیم تا در تیم ملی ماندگار شویم و تکان صد درصدی خودمان را بگذاریم.

مدافع تیم ملی در مورد نتایج مسابقات گفت: همه بازی‌ها خیلی نزدیک شده و همه بازی‌ها سخت است در فوتبال اروپا هم این اتفاقات رخ می‌دهد چند شب پیش خود یونایتد غافلگیر شد. باید با تمرکز بالایی به میدان برویم در ذهن ما این هست که ۴ بازی را با برد پشت سر بگذاریم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مسابقات کافا ، علی نعمتی
خبرهای مرتبط
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
جلالی: به من ماموریت بدهید تا نورالهی و ترابی را به تیم ملی برگردانم/ کافا آورده فنی ندارد
پیوس:
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
لیگ برتر ستون تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶؛
پوست اندازی برای سفر به لس آنجلس/ ژنرال سرباز تازه نفس می‌خواهد
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
پیاتزا قهرمانی والیبال ایران را از روی تخت دید
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
خوشحالی جوانان والیبالیست ایران با پرچم ایران بعد از قهرمانی در جهان + فیلم
پوست اندازی برای سفر به لس آنجلس/ ژنرال سرباز تازه نفس می‌خواهد
آخرین اخبار
رسمی؛ مهدی طارمی به المپیاکوس یونان پیوست + فیلم
سلام نظامی تیم ملی والیبال پس از قهرمانی جهان به پرچم ایران + فیلم
نایب قهرمانی تاریخی برادران عالمیان در مسابقات فیدرچک
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال جوانان ایران
مومنی‌مقدم: قهرمانی جهان را تقدیم مردم عزیز ایران می‌کنم
معرفی برترین‌های مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم
نعمتی: مسابقات کافا باعث تجربه بازیکنان جوان می‌شود
خوشحالی جوانان والیبالیست ایران با پرچم ایران بعد از قهرمانی در جهان + فیلم
تقاضای مجازی؛ مدیرعامل استقلال به دنبال رضایت برای ساپینتو
پیاتزا قهرمانی والیبال ایران را از روی تخت دید
تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا
رکورد خارق‌العاده پیشکسوت مردان آهنین در فینال مسابقات
از تردید ستاره بارسا برای جدایی تا میراث پورتو؛ نگاهی به مطبوعات و نشریات فوتبال اروپا + فیلم
پوست اندازی برای سفر به لس آنجلس/ ژنرال سرباز تازه نفس می‌خواهد
معرفی ۵ فرنگی‌کار ایران در امید‌های جهان/ اعلام شرایط انتخاب سایر ملی‌پوشان
چادرملو پول ندهد دیگر نمی‌تواند در تهران میزبانی کند
رسمی؛ کاپیتان سابق پرسپولیس راهی فولاد شد
بررسی برنامه راهبردی رشته پاراتنیس روی میز/ اهدای حکم مشاور فنی به رضایی
سه سنگ‌نورد ایرانی راهی فینال کاپ آسیا در ماده «سرعت» شدند
دبیر انجمن بادبانی: حضورمان منوط به رصد برنامه‌های انجمن بادبانی است
مجمع سالانه فدراسیون دو و میدانی برگزار شد/ نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مشخص شدند
نشست تخصصی کمیته ملی المپیک با فدراسیون‌های قایقرانی، تیراندازی و انجمن بادبانی برگزار شد
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند