باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین اسلالوم (آلپاین) ورزشکاران در بخش بانوان و آقایان به رقابت پرداختند.

این رقابت‌ها، در بخش اسلالوم و در ۳ رده سنی جوانان یک، جوانان ۲ و بزرگسالان به میزبانی استان تهران و در بوستان سرخه حصار برگزار شد و در پایان نیز نفرات برتر این رویداد در بخش بانوان به شرح زیر معرفی شدند.

در رده سنی جوانان یک، مائده حیدری، سادنا نصیری و خورشید انصاری توانستند جایگاه‌های اول تا سوم را به دست بیاورند.

در رده سنی جوانان دو، روشنک چنیان توانست حائز رتبه نخست شود. نگار امیری دوم شد و غزل صادقی هم در رده سوم جای گرفت.

در رده سنی بزرگسالان، فاطمه کرم زاده در رقابت دیدنی و حساس توانست در هر ۲ راند عملکرد خوبی ارائه دهد و ضمن قرار گرفتن در رده نخست به مدال خوشرنگ طلا هم برسد. تینا زیرکی و مائده جهانفر نیز عناوین دوم و سوم را تصاحب کردند.

این در حالیست که مجید هنرجو و حمیدرضا بخارایی رییس و دبیرکل محترم فدراسیون به همراه حسین خیری نیا رییس انجمن و علیرضا روستاکاری رییس هیأت اسکیت استان تهران از نزدیک نظاره‌گر مسابقات بودند.

همچنین در بخش آقایان نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

در رده سنی بزرگسالان، ابراهیم جدیدیان با ثبت بهترین رکورد توانست جایگاه نخست و مدال طلا را از آن خود کند. رشید کیانفر و محمدامین پرورش پس از این ورزشکار، رده‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

در رده سنی جوانان یک، امیرمحمد سهیلی بخش، یوسف علاقه بندیان و ساسان ممدوحی رخی اول تا سوم شدند.

در رده سنی جوانان دو، محمد حسین زیرکی جایگاه نخست را کسب کرد. امیرمحمد حیدری عهد و امیرعلی باقری رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.