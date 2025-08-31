باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مخالفت مردم آمریکا با هزینه کردن دولت برای رژیم صهیونیستی + فیلم

شهروندان آمریکایی به هزینه‌های صورت گرفته در اسرائیل معترض هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین هوشمند، کارشناس مسائل آمریکا در برنامه به افق فلسطین گفت که دانشگاه کوئینیپیاک اعلام کرده است اکثر آمریکاییان با تبدیل مالیات خود به سلاح صهیونیست‌ها مخالف هستند.

