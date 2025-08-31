سرمربی تیم ملی والیبال جوانان بعد از قهرمانی در جهان، گفت: این پیروزی و قهرمانی را به مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فینال مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3 - 1 مقابل ایتالیا به پیروزی رسید و بر بام جهان ایستاد.

غلامرضا مومنی مقدم سرمربی تیم ملی جوانان درخصوص عنوان قهرمانی جهان گفت: این پیروزی و قهرمانی را به مردم ایران تبریک می‌گویم و آن را به ایرانی‌های عزیز تقدیم می‌کنم و امیدوارم با این برد مقتدرانه مقابل ایتالیا و نشان دادن آقایی والیبال جوانان ایران در جهان، مردم عزیز ایران شاد شده باشند.

او با بیان این‌که خیلی خوشحالم که در این روز‌های سخت تیم ملی جوانان سهم کوچکی در خوشحالی مردم دارند، تصریح کرد: این قهرمانی مبارک خانواده برزگ والیبال باشد و امیدوارم نماینده خوبی از سوی این خانواده در مسابقات چین باشیم.

مومنی مقدم با عرض تبریک مجدد به بازیکنان، کادر فنی و تمام همکاران خود در فدراسیون، ادامه داد: افراد زیادی در این مسیر زحمت کشیدند و از همه تشکر می‌کنم. تشکر ویژه از اصحاب رسانه نیز دارم که از تیم ملی جوانان همیشه حمایت کردند و اخبار این تیم را برای مردم عزیز ایران اطلاع رسانی کردند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، والیبال قهرمانی جهان ، فدراسیون والیبال ایران ، غلامرضا مومنی مقدم
