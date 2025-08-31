پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم ملی والیبال جوانان ایران

احمد دنیا‌مالی در پیامی کسب عنوان قهرمانی ایران در مسابقات والیبال جوانان جهان را که با شایستگی در دفاع از عنوان قهرمانی همراه بود، تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا را شاکرم که عرصه رقابتی والیبال جهان در رده سنی جوانان، بار دیگر با نمایش عزت و اقتدار پسران رعنای ایران، جلوه‌ای تازه از توانمندی این رشته مهیج را به منصه ظهور رساند و قهرمانان ما با شایستگی از عنوان قهرمانی خود دفاع کردند.

فتح قله جهانی در مسابقات جوانان برای والیبال ایران نویدبخش و امیدآفرین است؛ چراکه به موازات توسعه این رشته در رده بزرگسالان، نسل پرافتخار و نخبه‌ای در مسیر دستیابی به افق‌های روشن‌تر و افتخارات درخشان‌تر گام برمی‌دارد.

این موفقیت ارزشمند را به بازیکنان تیم ملی، اعضای کادر فنی و سرپرستی، و همچنین به مسئولان فدراسیون والیبال تبریک می‌گویم و امیدوارم در چارچوب برنامه‌ای منسجم و استراتژیک، روند قدرت‌نمایی جهانی والیبال ایران با سرعت و قوت بیشتری ادامه یابد.

