باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، در ادامه سفر کاری خود به روسیه، از سامانه‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در خطوط بارگیری و تخلیه بندر سن پترزبورگ بازدید کرد.

هدف از این بازدید، آشنایی نزدیک با فناوری‌های نوین بارگیری و تخلیه، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و بررسی ظرفیت‌های بندری در مسیر کریدور بین‌المللی شمال – جنوب اعلام شد.

ذاکری در این بازدید، ضمن بررسی میدانی عملکرد سامانه‌های خودکار تخلیه و بارگیری کانتینر، از خطوط ریلی داخلی بندر، نحوه استقرار کانتینر بر روی کامیون و تریلر، تجهیزات ایکس‌ری، باسکول و بخش‌های گمرکی بازدید کرد.

در ادامه، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشستی با مسئولان بندر و راه‌آهن سن‌پترزبورگ، به معرفی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دو بندر ریل‌پایه شهید رجایی و امام خمینی پرداخت و پیشنهاد‌هایی را در زمینه گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل کانتینری مطرح کردند. این نشست با تمرکز بر توسعه تبادلات تجاری در مسیر کریدور شمال – جنوب، بررسی راهکار‌های احیای حمل‌ونقل ریلی و ارتقاء سطح هماهنگی بین دو کشور در زمینه لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی برگزار شد.

بندر سن‌پترزبورگ، به عنوان یکی از بنادر مهم روسیه، دارای محوطه کانتینری به وسعت ۹۰ هکتار و چهار اسکله فعال است که امکان پهلوگیری کشتی‌هایی با عمق حداکثر ۱۱ متر را فراهم می‌کند. فعالیت‌های تخلیه و بارگیری در این بندر تحت نظارت شرکت «گلوبال پورت» صورت می‌گیرد؛ شرکتی که زیرمجموعه هلدینگ «دِلو» بوده و خود از سه شرکت «پ‌ک‌ت»، «اوستو شسکی» و «پترو اسپورت» تشکیل شده است.

ترمینال نخست این بندر متعلق به شرکت «پ‌ک‌ت» است و به‌طور میانگین سالانه حدود یک میلیون کانتینر در آن پردازش می‌شود.

از سال ۲۰۲۲، فناوری‌های جدیدی در این بندر به کار گرفته شده که از آن جمله می‌توان به بهره‌گیری از کانتینر‌های فله‌بر ویژه با مکانیزم تخلیه اختصاصی در انبار کشتی اشاره کرد. همچنین، خطوط ریلی بندر شامل شش مسیر اصلی است که به‌طور هم‌زمان سه خط آن در سایت کانتینری فعال هستند. آرایش معمولی قطار‌ها بین ۵۷ تا ۷۱ واگن متغیر است.

منبع: راه آهن