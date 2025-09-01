۹۴ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتن گندم خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۷میلیون و ۶۰۰ هزارتن تن گندم به ارزش بیش از ۱۵۵ همت خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۹۴ درصد مطالبات خبر داد و گفت: در حال حاضر مطالبات برخی استان ها ۱۰۰ درصد پرداخت شده  و در برخی استان ها ۵ درصد باقی مانده است که با توجه به آنکه استان های شمال و شمال غرب دیرتر برداشت می شود و بلافاصله برای کشت بعدی باید آماده شوند، از این رو تسریع در پرداخت مطالبات باید صورت بگیرد تا بتوانند نهاده مورد نیاز تامین کنند.

ایمانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن  برسد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به علل کاهش میزان تولید و خرید تضمینی گندم گفت: بخشی از گندم تولیدی بدلیل افزایش قیمت بذر به نرخ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومانی موجب شد تا کشاورزان برای بذر خود مصرفی نگه دارند، همچنین قیمت آرد در بازار به ۴۰ هزارتومان رسیده که این امر منجر به ورود دلالان و واسطه ها به امر خرید و جمع آوری گندم تولیدی از سطح بازار شد. دامداران بدلیل افزایش قیمت جو اقدام به خرید گندم و جایگزینی آن با جو کردند که تمامی این عوامل در میزان خرید اثر گذار است. از طرفی عدم تامین سم و کود منجر به کاهش تولید خرید تضمینی گندم شد، درحالیکه با فراهم شدن شرایط امکان رسیدن میزان خرید به ۱۲ میلیون تن وجود دارد.

 

