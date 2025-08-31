باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف صادقی گفت: این ماینر‌ها در یکی از واحد‌های مسکونی استان فعالیت داشتند و بلافاصله جمع‌آوری و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از فعالیت‌های مشابه، مراتب را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا وب‌سایت www.tavanir.org.ir/samaat گزارش دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم همچنین از اجرای طرح پرداخت پاداش نقدی به گزارش‌دهندگان خبر داد و افزود: بسته به اهمیت گزارش‌های مردمی درباره استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، مبالغی بین یک تا ۲۰۰ میلیون تومان به افراد اطلاع‌رسانی‌کننده پرداخت خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم