نایب قهرمانی تاریخی برادران عالمیان در مسابقات فیدرچک

تیم دوبل تنیس روی میز ایران نایب قهرمان مسابقات فیدرچک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم دوبل تنیس روی میز ایران با ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در فینال مسابقات فیدر چک، پس از شکست ۳-۱ مقابل تیم ژاپن (یوتو آبه و سورا نادا) به عنوان نایب قهرمانی رسید.

 نتایج گیم‌ها:

گیم اول: ۷-۱۱ به سود ژاپن
گیم دوم: ۴-۱۱ به سود ایران
گیم سوم: ۹-۱۱ به سود ژاپن
گیم چهارم: ۹-۱۱ به سود ژاپن

کسب مدال نقره توسط  تیم دوبل ایران اولین مدال تاریخ تنیس روی میز ایران در بخش دوبل رده سنی بزرگسالان است.

نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی کشورمان تا ساعاتی دیگر در فینال بخش انفرادی با هارمیت دسای از هند ‌مسابقه خواهد داد.

تبادل نظر
