مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که انتظار دارد جنگ اوکراین برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، زیرا جنگ‌ها معمولاً به شکست نظامی یا فرسودگی اقتصادی منجر می‌شوند و هیچ کدام از این دو، فعلا در چشم‌انداز مسکو یا کی‌یف دیده نمی‌شود.

مرتس در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ZDF آلمان، گفت: «من شخصا خودم را برای طولانی شدن این جنگ آماده می‌کنم. تلاش‌هایی برای پایان دادن به جنگ در اسرع وقت در حال انجام است، اما این تلاش‌ها نمی‌تواند به قیمت تسلیم اوکراین باشد، زیرا روسیه در آن صورت به سادگی کشور دیگری را هدف قرار خواهد داد».

صدر اعظم آلمان افزود: «و اینگونه پس از اوکراین نوبت ما خواهد بود. این یک گزینه نیست.»

کرملین ساعاتی پیش اعلام کرد که قدرت‌های اروپایی مانع تلاش‌های صلح می‌شوند و روسیه تا زمانی که نشانه‌های واقعی مبنی بر آمادگی کی‌یف برای صلح را نبیند، به عملیات خود در اوکراین ادامه خواهد داد.

اظهارات مرتس یک روز قبل از مهلت تعیین شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای دیدار بین روسای جمهور روسیه و اوکراین بیان می‌شود. ترامپ تهدید کرده است که اگر این دیدار برگزار نشود، «عواقب» خواهد داشت. با این حال، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته اعتراف کرد که به نظر می‌رسد دیدار دو جانبه پوتین و زلنسکی بعید باشد، هرچند دیدار سه‌جانبه آنها با حضور ترامپ هنوز ممکن است.

منبع: رویترز