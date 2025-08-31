باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه روز یکشنبه در نشست مشترک مدیر امور مرز‌های پرویزخان، تیله‌کو و پشته استان گرمیان عراق و هیات همراه در استانداری، با موضوع بررسی تسهیل تجارت و ترانزیت کالا و رفع مشکلات تردد خودرو‌ها و کامیون‌های تجاری در مرزها، ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان، یاد و نام مرحوم جلال طالبانی را گرامی داشت و بر اهمیت پیوند‌های دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق تأکید کرد.

در این دیدار که فرماندار قصرشیرین، فرمانده قرارگاه رمضان، مدیرکل امنیتی-انتظامی استانداری، دستیار و مشاور استاندار در امور عراق، مدیران کل راهداری و گمرک و جمعی از فرماندهان مرزبانی استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: روابط میان دو سوی مرز ریشه در تاریخ، فرهنگ و همسایگی دیرینه دارد و این پیوند‌ها فراتر از مرز‌های جغرافیایی، بر مبنای اشتراکات انسانی و اهداف مشترک بنا شده است.

سلیمانی افزود: از دیرباز مردم این دو منطقه با زبان، آداب، رسوم و ریشه‌های فرهنگی مشترک در نزدیکی و تعامل بوده‌اند و این بستر مستعدی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌ها فراهم کرده است. حضور هیأت استان گرمیان در این مقطع، نشان از اراده مشترک ما برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: «تسهیل رفت‌وآمد و روان‌سازی تبادلات تجاری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و کامیون‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد دو منطقه است، بلکه موجب تحکیم پیوند‌های برادری خواهد شد. ما بر این باوریم که با حذف موانع اداری و لجستیکی می‌توان شاهد افزایش چشمگیر صادرات، واردات و اشتغال پایدار بود.»

وی ادامه داد: «توسعه زیرساخت‌های بازارچه‌های مرزی، بهبود وضعیت گمرکات، تسهیل فرایند‌های ترخیص کالا و ارتقای خدمات رفاهی برای رانندگان و تجار، از جمله گام‌های مؤثر برای تحقق این چشم‌انداز است. کرمانشاه آمادگی دارد در زمینه مدیریت و توسعه بازارچه‌های مرزی، تجربیات و دانش فنی خود را با مسئولان اقلیم کردستان عراق به اشتراک بگذارد.»

در پایان، عباس ریزه‌وندی، مدیر امور مرز‌های پرویزخان، تیله‌کو و پشته اداره مستقل گرمیان عراق نیز با قدردانی از مهمان‌نوازی استان کرمانشاه، بر ضرورت حل مشکلات مرزی از طریق تعامل و گفت‌و‌گو تأکید کرد و گفت: «توسعه همکاری‌ها، موجب رونق تبادلات تجاری و شکوفایی اقتصادی مردم دو منطقه خواهد شد.»

اداره مستقل گرمیان در شرق اقلیم کردستان عراق و هم‌مرز کرمانشاه قرار دارد و شامل شهرستان‌های پرویزخان، تیله‌کو و پشته است. جمعیت عمدتاً کرد و اقتصاد منطقه مبتنی بر کشاورزی، دامداری و تجارت مرزی است. این موقعیت، گرمیان را به گذرگاه مهمی برای تبادلات تجاری و همکاری‌های مرزی با ایران تبدیل کرده است.