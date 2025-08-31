رسمی؛ مهدی طارمی به المپیاکوس یونان پیوست + فیلم

ایران و جنگ ۱۲ روزه؛ نمایش قدرتی که موازنه قوا را تغییر دادمرشایمر: ایرانیها اسرائیل را ترکاندند
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال اینترمیلان به صورت رسمی به المپیاکوس یونان پیوست.
طارمی امروز یکشنبه با حضور در آتن پایتخت یونان تست های پزشکی و مذاکرات نهایی را پشت سر گذاشت تا فصل آینده را در المپیاکوس بازی کند.
به نظر می رسد حضور المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا یکی از دلایل طارمی برای انتقال به این تیم بوده است.
المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا باید مقابل تیمهای رئال مادرید، بارسلونا، بایرلورکوزن، آرسنال، پیاسوی آیندهوون، آژاکس، پافوس و غیرت به میدان برود.