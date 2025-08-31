رسمی؛ مهدی طارمی به المپیاکوس یونان پیوست + فیلم

مهاجم ایرانی اینترمیلان به المپیاکوس پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال اینترمیلان به صورت رسمی به المپیاکوس یونان پیوست.

طارمی امروز یکشنبه با حضور در آتن پایتخت یونان تست های پزشکی و مذاکرات نهایی را پشت سر گذاشت تا فصل آینده را در المپیاکوس بازی کند.

به نظر می رسد حضور  المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا یکی از دلایل طارمی برای انتقال به این تیم بوده است.

المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا باید مقابل تیم‌های رئال مادرید، بارسلونا، بایرلورکوزن، آرسنال، پی‌اس‌وی آیندهوون، آژاکس، پافوس و غیرت به میدان برود.

برچسب ها: مهدی طارمی ، اینترمیلان ، المپیاکوس ، سوپرلیگ یونان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
یه مدت تو صدا و سیما اون -سین- آخر اسامی یونانی رو نمیگفتن!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۰۸:۰۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
حالا این که چیزی نیست، گزارشگر فوتبال شبکه 3 اسم بازیکن بارسلونا رو میگفت ژول کانده!
United States of America
ناشناس
۲۳:۰۳ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
خیریتی توش بوده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
عجب‌ کار‌ کردی‌ افرین‌ به‌ کسی‌ که‌ راهنما‌ کرده
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۱:۲۴ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
یاد کلیپ علی علیپور افتادم.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
با آرزوی موفقیت و سربلندی
۰
۲
پاسخ دادن
