پیشرفت ۶۰ درصدی طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۹

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی رزم‌آور معاون برنامه‌ریزی، سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری منطقه ۱۹ از پیشرفت طرح «من شهردارم» در این منطقه خبر داد و گفت: از مجموع ۸۴ پروژه تعریف‌شده در قالب این طرح، تاکنون ۴۵ پروژه خاتمه یافته و به بهره‌برداری رسیده‌اند که نشان‌دهنده تحقق ۶۰ درصدی اهداف برنامه‌ریزی‌شده است.

به گفته رزم‌آور از پروژه‌های خاتمه‌یافته، ۱۱ مورد عمرانی و ۳۴ پروژه در حوزه خدمات شهری بوده‌اند.

وی افزود: سایر پروژه‌ها نیز در حال اجرا هستند و تلاش می‌شود تا پایان شهریورماه تمامی آنها تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رزم آور با تأکید بر رویکرد کیفی در اجرای پروژه‌ها گفت: در این دوره، توجه ویژه‌ای به کیفیت اجرا و استانداردسازی خدمات شهری شده است تا رضایت شهروندان به‌طور ملموس افزایش یابد.

گفتنی است، طرح «من شهردارم» یکی از برنامه‌های مشارکتی شهرداری تهران است که با هدف افزایش نقش شهروندان در انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های محلی، در مناطق مختلف پایتخت اجرا می‌شود. در منطقه ۱۹، این طرح با استقبال شهروندان و همکاری فعال ساکنان محلات، توانسته گام‌های مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، خدمات شهری و فضای عمومی بردارد.