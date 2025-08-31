باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - وقتی رژیم صهیونیستی حتی برای تشکیل یک جلسه عادی کابینه مجبور میشود به مخفیگاه پناه ببرد، این واقعیت بر همگان آشکار میشود که دوران اقتدار و هیمنه اسرائیل در منطقه به پایان رسیده است. حوادث اخیر یمن ــ از ترور رهبران جنبش انصارالله تا وعده قاطع انتقام و سپس واکنش گسترده کاربران خارجی ــ تنها یک نشانه دیگر از این سقوط تاریخی است. در شرایطی که اسرائیل خود را «قدرت شکستناپذیر» معرفی میکرد، امروز به جایی رسیده که نهتنها از حماس و حزبالله هراس دارد، بلکه یمنیها را هم تهدیدی وجودی برای بقای خود میداند.
ترور رهبران انصارالله؛ خطای استراتژیک اسرائیل
ترور رهبران سیاسی و نظامی انصارالله یمن توسط اسرائیل، اقدامی است که نه تنها موجب تضعیف این جنبش نخواهد شد، بلکه به شکل جدیتر باعث انسجام داخلی یمنیها و مشروعیت بیشتر مبارزه آنها شده است. تاریخ نشان میدهد هر بار که رژیم صهیونیستی دست به ترور زده، در نهایت با موجی از واکنشها و عملیاتهای قدرتمندتر از سوی مقاومت روبهرو شده است. از ترور رهبران حماس در دهههای گذشته گرفته تا ترور عماد مغنیه در حزبالله، همه این اقدامات نهتنها امنیت اسرائیل را تأمین نکرد بلکه دشمنانش را مصممتر کرد.
ترور اخیر در یمن نیز ادامه همین اشتباهات استراتژیک است. اسرائیل گمان میکرد با هدف قرار دادن نخستوزیر یمن و چند تن از سران انصارالله، میتواند پیام قدرت بفرستد؛ اما نتیجه، معکوس شد: هم مردم یمن متحدتر شدند و هم حمایت بینالمللی از انصارالله بیشتر گردید. استقبال کاربران خارجی از وعده انتقام یمن، دقیقاً بازتاب این شکست محاسباتی اسرائیل است.
وعده انتقام؛ کابوسی برای تلآویو
یکی از نکات مهم در این ماجرا، وعده انتقام قاطع انصارالله است. تجربه تاریخی نشان داده که مقاومت هرگاه وعدهای داده، آن را عملی کرده است. حزبالله لبنان بارها چنین کرده و حماس هم در عمل نشان داده که وعدههایش صرفاً شعار نیست. امروز نوبت یمن است که انتقام خون شهیدان خود را از رژیم صهیونیستی بگیرد. همین وعده کافی بود تا ترس به قلب سران تلآویو نفوذ کند و آنان کابینه خود را در مخفیگاه تشکیل دهند.
این ترس نهتنها نشانه ضعف نظامی اسرائیل است، بلکه نشاندهنده فروپاشی روانی و سیاسی آن نیز هست. رژیمی که ادعا داشت «ارتش شکستناپذیر» دارد، اکنون از حملات موشکی و پهپادی یمنیها وحشتزده است. این وضعیت نشان میدهد که پروژه صهیونیسم در منطقه به بنبست رسیده است.
کابینهای در مخفیگاه؛ سقوط هیمنه اسرائیل
تشکیل جلسه کابینه اسرائیل در مکان محرمانه و مخفی، خود گویای یک حقیقت مهم است: اسرائیل دیگر نمیتواند امنیت خود را حتی در سرزمین اشغالی تضمین کند. این تصویر، دقیقاً متضاد با آن چیزی است که رسانههای غربی سالها درباره قدرت اسرائیل تبلیغ کردهاند.
وقتی نخستوزیر و وزرای اسرائیل مجبورند پشت درهای بسته و در مخفیگاههای زیرزمینی درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند، معنایش این است که رژیم صهیونیستی در موقعیتی کاملاً تدافعی قرار گرفته و دشمنانش توانستهاند سایه جنگ را تا درون ساختار سیاسی و اجرایی آن ببرند. این وضعیت برای اسرائیل بسیار تحقیرآمیز است و ضربه روانی بزرگی به جامعه صهیونیستی وارد کرده است.
بازتاب جهانی؛ اسرائیل منبع بیثباتی
واکنش کاربران خارجی به وعده انتقام یمنیها، نکتهای اساسی را روشن کرد: اسرائیل دیگر تنها مسئله کشورهای مسلمان یا منطقه خاورمیانه نیست، بلکه به مسئلهای جهانی تبدیل شده است. میلیونها نفر در سراسر جهان به این نتیجه رسیدهاند که وجود اسرائیل به معنای استمرار جنگ، کشتار و بیثباتی است. بنابراین، هر ضربهای که بر این رژیم وارد شود، از نگاه آنان گامی به سوی صلح جهانی است.
این تغییر نگرش عمومی در غرب بسیار معنادار است. همان جایی که اسرائیل همواره از حمایت رسانهای و سیاسی برخوردار بود، امروز شاهد تغییر فضا هستیم. نظرسنجیها در آمریکا و اروپا نشان دادهاند که حمایت از اسرائیل در پایینترین سطح تاریخی خود قرار دارد. این تغییر افکار عمومی میتواند به مرور زمان سیاستمداران غربی را هم تحت فشار قرار دهد.
اسرائیل در محاصره مقاومت
یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که اسرائیل امروز از چندین جبهه در محاصره مقاومت قرار دارد. از شمال، حزبالله لبنان با هزاران موشک آماده شلیک است. در غزه، حماس و جهاد اسلامی همچنان ایستادهاند. در کرانه باختری، شعلههای انتفاضه هر روز بلندتر میشود؛ و حالا در جنوب، یمنیها قدرت موشکی و پهپادی خود را به رخ میکشند.
اسرائیل نمیتواند با همه این جبههها به طور همزمان مقابله کند. هر حملهای از سوی یکی از این گروهها، باعث میشود جبهههای دیگر هم فعال شوند. این همان کابوسی است که استراتژیستهای اسرائیلی از آن به عنوان «محاصره مقاومت» یاد میکنند.
از ترور تا فروپاشی؛ تکرار تاریخ برای صهیونیسم
رژیم صهیونیستی در طول تاریخ کوتاه خود بارها از ابزار ترور برای تثبیت قدرت استفاده کرده است. اما نتیجه همیشه معکوس بوده است. امروز نیز ترور رهبران انصارالله همان روند شکستخورده گذشته را تکرار میکند. همانگونه که ترور رهبران حماس و حزبالله باعث تقویت این جنبشها شد، ترور در یمن نیز موجب قدرت گرفتن بیشتر انصارالله خواهد شد. در واقع، اسرائیل با دست خود روند فروپاشیاش را سرعت میبخشد. این رژیم با هر اقدام خشونتآمیز، حلقههای محاصره مقاومت را تنگتر میکند و مشروعیت خود را در افکار عمومی جهان بیشتر از دست میدهد.
اسرائیل در سراشیبی سقوط
حوادث اخیر در یمن، تنها یک نشانه دیگر از سقوط سریع رژیم صهیونیستی است. رژیمی که روزگاری با تکیه بر حمایتهای غربی و قدرت نظامی خود، خود را فراتر از همه دشمنانش میدید، امروز به جایی رسیده که جلسات کابینهاش را در مخفیگاه برگزار میکند و از وعده انتقام یمنیها به لرزه میافتد. واقعیت این است که اسرائیل در محاصره مقاومت قرار گرفته و هیچ راه گریزی از این وضعیت ندارد. هرچه بیشتر دست به خشونت و ترور بزند، بیشتر در باتلاق ضعف و انزوا فرو خواهد رفت. آینده نشان خواهد داد که این رژیم دیگر نمیتواند بقای خود را تضمین کند و دیر یا زود سقوط نهایی آن رقم خواهد خورد.