افشین، تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی در کشور، جذب استادان و پژوهشگران دو تابعیتی، رفع مشکلات اقامتی نخبگان و تسهیل سفر‌های علمی را از مأموریت‌های جدید سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتهای سال ۱۴۰۲ بود که «مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری» ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با هدف زمینه‌سازی برای افزایش ارتباط علمی، فناوری و نوآوری با دیگر کشور‌ها و همچنین دستیابی به جایگاه مشخص و قابل توجهی از تجارت منطقه‌ای و جهانی محصولات دانش‌بنیان شکل گرفت؛ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی ارتقا یافت.

در واقع سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با توجه به جایگاه فرابخشی خود، مدیریت هماهنگی کلان فعالیت‌های فناوری، نوآوری در دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با خارج از کشور، صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان، عرضه و تقاضای فناوری (انتقال فناوری)، بسترسازی و توسعه دیپلماسی فناوری، گسترش ارتباط و ارائه تسهیلات به متخصصان بین‌المللی ایرانی و غیر ایرانی را عهده‌دار است.

موضوعی که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز در نخستین نشست هیئت امنای سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی که با حضور حسین روزبه رئیس و هیات امنای این سازمان همراه بود بر آن تاکید کرد.

حسین افشین در این نشست بیان داشت: ماموریت این سازمان ادامه مأموریت‌های مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی است و نقش اصلی آن تسهیل‌گری و صیانت از سرمایه انسانی علمی کشور خواهد بود.

وی تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی در کشور، جذب استادان و پژوهشگران دو تابعیتی، رفع مشکلات اقامتی نخبگان و تسهیل سفر‌های علمی را از مأموریت‌های جدید سازمان اعلام کرد.

به گفته وی، همچنین توسعه همکاری در حوزه‌های علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی و هنر در کنار علوم مهندسی و پزشکی از دیگر وظایف سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی خواهد بود.

منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری

برچسب ها: جذب نخبگان ، معاونت علمی ریاست جمهوری
خبرهای مرتبط
اعلام آخرین وضعیت پیشرفت دستیار مصنوعی در ۶ دستگاه اجرایی کشور
تبریک معاون علمی رئیس‌جمهور به مناسبت افتخارآفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های نجوم و اخترفیزیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
توی ایران نخبه کم نداریم. همه دارای استعداد هستند. چرا از ما ایرانی ها استفاده نمی کنید؟؟ چرا همش نگاهتون به خارج است؟؟ خدایی من که حلالتون نمی کنم. عمرمون هدر شد و آخرش هم هیچ.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
شما نخبه های فعلی ایران رو که در حال مهاجرت هستن رو حفظ کنید جذب نخبگان دو تابعیتی پیشکش.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
شما نخبه های فعلی ایران رو که در حال مهاجرت هستن رو حفظ کنید جذب نخبگان دو تابعیتی پیشکش.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
آوردنشون خیلی هزینه داره بگین فلش درسشون رو بفرستن و پول بلیط و هتل رو بدین به خودشون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۴
آنلاین هم بتونین براشون کلاس تشکیل بدین هنر کردین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۳:۳۸ ۰۹ شهريور ۱۴۰۴
چه کسی نخبه بودن را تعیین می کند؟
آقازاده ها نخبه ، جا زده نشوند!
۰
۱
پاسخ دادن
جزئیات و زمان‌بندی ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور/ همنشینی ماه، زحل و نپتون
ورود زبان‌های خارجه غیر انگلیسی به مدارس محقق می‌شود؟
گوشی پزشکی پس از ۲۰۰ سال با هوش مصنوعی به‌روزرسانی شد
تاثیر عجیب قهوه روی آنتی‌بیوتیک‌ها
ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
از اهداکنندگان تا هوش مصنوعی؛ اولویت‌های پژوهشی جدید در انتقال خون
کمبود ۳۸ هزار مشاور متخصص در مدارس
پاپ بین‌الملل شبکه زیرساخت کشور راه اندازی شد/ مدیریت ترافیک اینترنت
چرا مصرف شیرخشک برای کودکان توصیه نمی‌شود؟ + فیلم
آخرین اخبار
چرا مصرف شیرخشک برای کودکان توصیه نمی‌شود؟ + فیلم
ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴
پاپ بین‌الملل شبکه زیرساخت کشور راه اندازی شد/ مدیریت ترافیک اینترنت
تاثیر عجیب قهوه روی آنتی‌بیوتیک‌ها
گوشی پزشکی پس از ۲۰۰ سال با هوش مصنوعی به‌روزرسانی شد
از اهداکنندگان تا هوش مصنوعی؛ اولویت‌های پژوهشی جدید در انتقال خون
جزئیات و زمان‌بندی ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور/ همنشینی ماه، زحل و نپتون
ورود زبان‌های خارجه غیر انگلیسی به مدارس محقق می‌شود؟
کمبود ۳۸ هزار مشاور متخصص در مدارس
دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ منتشر شد
جذب نخبگان دو تابعیتی ماموریت جدید سازمان توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی
ایران جزء ۵ کشور برتر دنیا در زمنیه نانو تکنولوژی + فیلم
چگونه از زندگی دیجیتال خود محافظت کنیم؟
تشنج‌های مقاوم به درمان + فیلم
تفاوت اندازه مردمک چشم در حالت عادی و پاتولوژیک و تأثیر آنها بر درک نور
یک کشف مهم درباره سیاره «سرس»
سامانه انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری ۱۴۰۴ فعال شد
شیر کامل چه زمانی برای کبد خطرناک است؟
زنگ خطر «سرخک» در شمال کشور
اینوفارم ۱۴۰۴ مسیر خودکفایی امنیت غذایی را هموار می‌کند
بافتن ۸ رایانه در یک لباس هوشمند با قابلیت شستشو!
جهش اقتصادی با ۱۵۰ میلیون دلار اثر فناورانه در کشاورزی
برگزاری اولین نمایشگاه نوآوری دام و طیور اینوفارم