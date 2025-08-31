باشگاه خبرنگاران جوان - انتهای سال ۱۴۰۲ بود که «مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری» ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با هدف زمینه‌سازی برای افزایش ارتباط علمی، فناوری و نوآوری با دیگر کشور‌ها و همچنین دستیابی به جایگاه مشخص و قابل توجهی از تجارت منطقه‌ای و جهانی محصولات دانش‌بنیان شکل گرفت؛ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی ارتقا یافت.

در واقع سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با توجه به جایگاه فرابخشی خود، مدیریت هماهنگی کلان فعالیت‌های فناوری، نوآوری در دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با خارج از کشور، صادرات کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان، عرضه و تقاضای فناوری (انتقال فناوری)، بسترسازی و توسعه دیپلماسی فناوری، گسترش ارتباط و ارائه تسهیلات به متخصصان بین‌المللی ایرانی و غیر ایرانی را عهده‌دار است.

موضوعی که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز در نخستین نشست هیئت امنای سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی که با حضور حسین روزبه رئیس و هیات امنای این سازمان همراه بود بر آن تاکید کرد.

حسین افشین در این نشست بیان داشت: ماموریت این سازمان ادامه مأموریت‌های مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی است و نقش اصلی آن تسهیل‌گری و صیانت از سرمایه انسانی علمی کشور خواهد بود.

وی تسهیل حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی در کشور، جذب استادان و پژوهشگران دو تابعیتی، رفع مشکلات اقامتی نخبگان و تسهیل سفر‌های علمی را از مأموریت‌های جدید سازمان اعلام کرد.

به گفته وی، همچنین توسعه همکاری در حوزه‌های علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی و هنر در کنار علوم مهندسی و پزشکی از دیگر وظایف سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی خواهد بود.

منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری