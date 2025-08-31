وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه

معاون وزیر نفت در امور گاز با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی تأمین می‌شود، بیان کرد: کشور ما بیش از حد به گاز وابسته است و گازبانان می‌توانند با کمک به صرفه‌جویی، مسیر مصرف بهینه را تسهیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی امروز (یکشنبه، نهم شهریور) در آیین آغاز طرح ملی سفیران انرژی به‌صورت ویدئوکنفرانس، از تلاش‌های گازبانان سراسر کشور قدردانی و بر اهمیت نقش آنها در پایداری شبکه، رعایت ایمنی و فرهنگ مصرف بهینه گاز تأکید و اظهار کرد: اگر قرار باشد در زمینه بهینه‌سازی مصرف گاز اقدام مؤثری انجام شود، این امر جز با حمایت و مشارکت مردم و تک‌تک مصرف‌کنندگان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اهمیت حضور بیش از ۵۱۰۰ گازبان در اقصی نقاط کشور افزود: گازبانان، نقطه اتصال و پل ارتباطی مردم با شرکت ملی گاز ایران هستند و نقش آنها در بهینه‌سازی مصرف و ایجاد اعتماد اجتماعی بسیار ارزشمند است. به‌ویژه که با ایجاد اعتماد اجتماعی که بزرگ‌ترین سرمایه ماست، کمک می‌کنند تا این نعمت ارزشمند و خدادادی به شکل خام سوخته نشود و خدمات شرکت ملی گاز به‌صورت مستمر، پایدار و بی‌منت به همه مشترکان ارائه شود.

اثرات بزرگی در پایداری با قدم‌های کوچک

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه گازبانان، سفیران انرژی هستند، تصریح کرد: گازبانان باید به دانش لازم و مرتبط با صنعت گاز، ایمنی، پایداری شبکه و استاندارد‌های روز در حوزه این صنعت آگاه باشند تا بتوانند پاسخگوی پرسش‌های مردم باشند.

توکلی به اهمیت رعایت اصول ایمنی در شبکه گاز تأکید کرد و گفت: هیچ‌کس در روستا بهتر از گازبان نمی‌تواند وضع تأسیسات گاز را ارزیابی کند. حساسیت نسبت به هر مقدار گاز باید در رفتار، گزارش‌دهی و رفع موارد ناایمن مشهود باشد، زیرا حتی قدم‌های کوچک، اثرات بزرگی در پایداری و ایمنی شبکه دارد.

وی به موضوع مدیریت سبد انرژی و صرفه‌جویی در مصرف گاز نیز اشاره و اظهار کرد: کشور ما بیش از حد به گاز وابسته است و گازبانان می‌توانند با کمک به صرفه‌جویی، مسیر مصرف بهینه را تسهیل کنند.

تأمین بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌ها از گاز طبیعی

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌ها از گازطبیعی تأمین می‌شود، در حالی که میانگین جهانی تنها حدود ۲۳ درصد است، بیان کرد: استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها، امکان ارزش‌آفرینی در بخش صنعت، رفع بیکاری و افزایش تولید را فراهم می‌کند و در نهایت وضع تولید ناخالص کشور را بهبود می‌بخشد.

توکلی گفت: کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت‌های تجدیدپذیر، فرصت بیشتری برای ارزش‌آفرینی در بخش صنعت ایجاد و به تولید و اشتغال کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتباط خوب گازبانان با دهیاری‌ها اهمیت زیادی دارد، افزود: پشتوانه تجربی در فعالیت‌های فرهنگی از دیگر نقاط قوت طرح سفیران انرژی است که نمونه موفق و اثربخش آن پویش دو درجه کمتر در سال گذشته بود.

حمایت همه‌جانبه کلید موفقیت طرح سفیران انرژی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به برخی از انتظار‌های سازمان از طرح سفیران انرژی از جمله حمایت همه‌جانبه مدیران عامل و مدیران بهره‌برداری گاز‌های استانی در اجرای طرح اشاره کرد و گفت: به این موارد، می‌توان عضویت داوطلبانه تمام گازبان‌ها در کانال سفیران انرژی، مطالعه و انتقال به‌موقع و دقیق پیام‌ها به مردم روستاها، شناسایی نیاز‌ها و انتقال پیشنهاد‌ها به روابط عمومی‌ها، تبیین نکات آموزشی پیرامون مصرف درست گازطبیعی به زبان ساده و روان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت گروه‌های روستایی در انتقال پیام‌ها اشاره کرد.

توکلی تأکید کرد: هر قدم کوچک می‌تواند زمینه‌ساز تغییر بزرگ باشد و آموزش حتی یک نفر نیز نباید دست‌کم گرفته شود. افزون بر گازبان، هر کارمند نیز می‌تواند نقش سفیر انرژی را ایفا کند.

وی این رویداد و صفت نیکوی سفیران انرژی را به گازبانان تبریک گفت و تصریح کرد: این کانال ارتباطی، فرصت مناسبی برای تبادل نظر و رفع دغدغه‌های گازبانان است و امیدوارم این تعامل دوطرفه به حل بخشی از مشکلات و ارتقا فرهنگ مصرف درست گاز کمک کند.

شایان یادآوری است که طرح سفیران انرژی پنجم شهریور و هم‌زمان با روز کارمند آغاز شد و امروز از طریق ارتباط ویدئویی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با گازبانان، به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

منبع: شرکت ملی گاز

برچسب ها: سوخت نیروگاه ، گاز طبیعی
