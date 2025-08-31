تامین مسکن کارکنان، اولویت مهم فراجاست

باشگاه خبدنگادان جوان - سردار احمدرضا رادان عصر یکشنبه به صورت سرزده از پروژه درحال ساخت منازل سازمانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مجتمع فاطمیه (س) بازدید و از روند ساخت و پیشرفت این مجموعه ابراز رضایت کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور، این اقدامات را در راستای ارتقای سطح رفاه و انگیزه کارکنان انتظامی مهم و مؤثر دانست.

وی، از مسئولان اجرایی پروژه خواست تا با مدیریت بهتر منابع و زمان، روند ساخت را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند تا این منازل در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز هدف از اجرای این پروژه را تامین مسکن مناسب برای خانواده‌های کارکنان انتظامی استان و ارتقاء سطح رفاه آنان عنوان کرد.

سردار حمیدرضا علینقیان پور با تاکید بر اهمیت تسریع در روند ساخت و رعایت استانداردهای کیفی این پروژه ابراز امیدواری کرد که این مجتمع مسکونی هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد و خانواده‌های کارکنان انتظامی از آن بهره‌مند شوند.