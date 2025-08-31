«نوجهادان» الگوی عملیاتی برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان تدوین شد

الگوی عملیاتی و اجرایی برای برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان با عنوان «نوجهادان» در ۱۹ استان کشور تدوین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نشست سه‌روزه فعالان تربیتی از ۱۹ استان کشور از پنجم تا هفتم شهریورماه با حضور صادق مفرد معاون توانمندسازی اجتماعی بنیاد برکت و کارشناسان و فعالان این حوزه در سازمان دانش‌آموزی تهران برگزار شد.

در این نشست تجربه حضور حماسی ۶ هزار نوجوان در راهپیمایی اربعین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

همچنین ابعاد تربیتی متناسب با بوم هر استان، مقطع سنی و جنسیت نوجوانان و شیوه‌های حضور مؤثر آنان در اردوهای جهادی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و الگویی عملیاتی و اجرایی برای برگزاری اردوهای جهادی نوجوانان با عنوان «نوجهادان» در ۱۹ استان کشور تدوین شد.

برچسب ها: بنیاد برکت ، اردوهای جهادی
