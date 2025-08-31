جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان تهران به ریاست معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه و قاضی تعزیرات حکومتی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین مطلبی‌نژاد معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران امروز (یکشنبه) در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان تهران با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره بازرسی فرمانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، جهاد کشاورزی، بازرسی اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در زمینه نظارت بر واحد‌های نانوایی، بر تداوم نظارت جدی و مستمر بر رعایت نرخ مصوب نان و نکات بهداشتی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی واحد‌های نانوایی از نصب نرخنامه خودداری می‌کنند، گفت: ضروری است اتحادیه‌های نانوایان سنتی و سنگک نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند.

براساس گزارش فرمانداری تهران، در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با صنف نانوایان از جمله دوگانه‌سوز کردن واحد‌های نانوایی، مسائل بهداشتی و موارد مطرح‌شده توسط اتحادیه‌ها بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

