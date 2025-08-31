شهردار اهواز سقوط کرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر روابط عمومی شهرداری اهواز با اشاره به وقوع سانحه برای شهردار اهواز و سقوط از ارتفاع هنگام بازدید از یک پروژه عمرانی، از ادامه درمان او در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) خبر داد.

این حادثه در شرایطی رخ داده که انتقادها از عملکرد شهردار اهواز همچنان در اوج است. یکی از اعضای شورای شهر یادآوری کرده است که در جلسه دو سال پیش «تأمین استان» نیز، زمانی که انتقادات تندی علیه امینی مطرح شد، او راهی بیمارستان شد؛ برخی هم‌زمانی ناخوش‌احوالی‌های شهردار با طرح موضوع استعفا یا عزل او را قابل تأمل می‌دانند.

کارشناسان شهری می‌گویند شکاف عمیق میان مدیریت شهری و مسئولان استانی به یکی از چالش‌های جدی اهواز بدل شده و دود این اختلافات مستقیم به چشم شهروندان رفته است.

محمد امیر، نماینده مردم اهواز در مجلس، با اشاره به آنچه «دو سال تعطیلی عملی شهرداری» خوانده، گفته است: «عملکرد ضعیف شهردار و بی‌میلی اعضای شورای شهر به ادامه همکاری با او، موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در حالی‌که خدمات شهری روزبه‌روز در حال فروپاشی است، شهردار بر ماندن در سمت خود پافشاری می‌کند.»

به گفته او، بسیاری از مسئولان و شخصیت‌های برجسته استان از امینی خواسته‌اند استعفا دهد، اما مخالفت‌های موافقان شهردار، شورای شهر را نیز تا مرز انحلال کشانده است.

اختلافات بر سر مدیریت شهری اهواز سابقه طولانی دارد. مخالفان امینی بارها ضعف عملکرد، عدم سکونت خانواده‌اش در اهواز و ناتوانی در اداره خدمات شهری را از دلایل اصلی اعتراض خود برشمرده‌اند. در مقابل، حامیان او نیز با غیبت‌های دسته‌جمعی، مانع از برگزاری جلسات قانونی شورا شده‌اند؛ اقدامی که تاکنون ۱۴ بار از سوی موافقان و ۱۱ بار از سوی مخالفان تکرار شده، بی‌آنکه برخورد قانونی با غائبان صورت گیرد.

