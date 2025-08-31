\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0646\u06cc\u06a9\u0648\u0631\u0648\u0634\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0632\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0645\u06cc\u200c\u06af\u0631\u062f\u06cc\u0645 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u06f8\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u063a\u06cc\u0631 \u0632\u0647\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n