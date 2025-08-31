باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه بازدید از آکادمی علی پروین اظهار کرد: وقتی آدم یک کار خوب می‌بیند به وجد می‌آید چرا که استعداد فراوان در ایران داریم، اما متاسفانه در ایران به آموزش هیچ وقت توجه نشده است. الان وقتی متوجه شدم مربیان خوب خارجی در رده‌های نونهالان، نوجوانان و جوانان به ایران آمدند، به نظرم در نوع خود کم نظیر در ایران است. من تاکنون ندیدم و اولین بازی این موضوع را دیدم. اگر هنوز می‌خواهیم فوتبالمان پویا و زنده باشد و بگوییم استعدادهایمان فراوان است، مستلزم آموزش خوب است.

او ادامه داد: علی پروین عصاره فوتبال ایران است و دغدغه اش را دارد، مسئولان ما هم باید این دغدغه را داشته باشند و این همه استعداد‌های بسیاری داریم، اما خودشان سیستمی یاد گرفتند و به بالا آمدند. اگر اینها در رده نونهالان و نوجوانان آموزش داده شوند در آن صورت ما هم مثل کشور‌های اروپایی یک روز می‌بینیم که باشگاه‌های ما بازیکن ۱۶، ۱۷ ساله دارند که ستاره هستند و غبطه نخوریم که فلان تیم چند استعداد و بازیکن جوان دارد. ما استعداد داریم، اما در برهه آموزش عقب ماندیم. امیدوارم چنین مدارس و آکادمی‌هایی در کشور زیاد باشند تا استعداد‌هایی که داریم بتوانند شناسایی شوند و به فوتبال باشگاهی و ملی معرفی شوند.

درویش درباره اینکه باشگاه پرسپولیس قصد استفاده از مربیان خارجی در آکادمی اش را دارد، گفت: بله، طرحی داریم و صحبت‌هایی کردیم و ان شا الله در آینده هر چیزی که به توسعه فوتبال کمک کند انجام می‌دهیم و آقای انصاری دارد پیگیری می‌کند و برای بهتر شدن باید با بهتر از خودت تمرین کنیم و آموزش ببینیم. شما ببینید تیم ملی فوتبال در ۳ دوره جام جهانی ترکیب بازیکنانش همین‌ها بودند و شاید ۴، ۵ بازیکنشان از فوتبال کنار رفتند و آن هم شاید به علت آسیب دیدگی باشد. ارزش بازیکنان ما هزار برابر شده است، اما متاسفانه کیفیت فوتبال ما نزول کرده است. شاید یکی از دلایلش این است که هیچ وقت آموزش را در نظر نگرفتیم. امیدوارم مسئولان دغدغه شان این باشد که آموزش را مدنظر قرار بدهند تا بتوانیم استعداد‌های خوب را به فوتبال معرفی کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره اینکه مذاکراتی با گزینه‌های مدنظر هاشمیان انجام داده است، گفت: ما فقط با علی پروین مذاکره کردیم.

او درباره برنامه باشگاه پرسپولیس برای تیم های پایه سرخپوشان اظهار کرد: شاید برای اولین بار این کار را انجام دادیم که تعدادی از پیشکسوتان را به عنوان استعداد یاب آوردیم و در سطح مختلف کشور دارند فعالیت می‌کنند. بنا شد به طور مداوم جا‌هایی که پرسپولیس آکادمی دارد فعالیت انجام بدهند و از طریق اداره استان‌ها داریم فراوان این کار را انجام می‌دهیم. ضمن اینکه دغدغه‌ام ۳۰ ساله هست. ما برای اینکه اجحاف مردم آن سرزمین نکنیم استعدادیاب‌های ما هم در شهرهای مختلف حضور پیدا می کنند، تا کیفیت کار آنها را بسنجند و اگر استعداد‌هایی وجود داشت، به باشگاه معرفی شوند.