باشگاه خبدنگادان جوان - آئین افتتاح ۱۳۲ واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهر مهاجران در استان مرکزی به همت یک شرکت سرمایهگذاری ، با حضور شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مهدی زندیه وکیلی استاندار استان مرکزی، هوشنگ هادیانپور نماینده شازند و مهاجران در مجلس شورای اسلامی و علیرضا حیدری تفرشی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر به همراه جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم حمیدرضا زمرد مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری به عنوان سازنده و مجری پروژه، جزئیاتی از روند ساخت و چالشها و نیز مشخصات پروژه و پیشرفت فیزیکی آن ارائه کرد.
در ادامه مهدی زندیه وکیلی استاندار استان مرکزی ضمن تشکر از شرکت سرمایهگذاری عنوان کرد: این شرکت خدمات بسیار خوبی در سطح استان مرکزی داشته و سرمایه بسیار با ارزشی برای استان محسوب میشود و به عنوان مجموعه فنی و مهندسی بخش مهمی از بار پروژههای عمرانی خصوصاً در حوزه مسکن و ساخت و ساز را همواره به عهده داشته است.
وی افتتاح این پروژه را نمادی از تعهد دولت به تامین مسکن عنوان و بر تسریع در تزریق منابع مالی پروژه از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تاکید کرد تا خللی در روند پروژهها ایجاد نشود.
همچنین هوشنگ هادیانپور نماینده شازند و مهاجران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر و قدردانی از افتتاح پروژه، بر اهمیت تامین زیرساختها در زمان اجرای پروژههای اقدام ملی تاکید کرد.
در ادامه شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز ضمن تقدیر از اجرای این پروژه، بر ضرورت توجه جدی دستگاههای خدماترسان در تسریع اجرای زیرساختهای شهرهای جدید تاکید کرد.
در پایان ضمن بازدید از واحدهای افتتاح شده کلید یک واحد به یکی از متقاضیان اهدا شد.
لازم به ذکر است که مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۹۹ واحدی لاله علوی مهاجران حدود ۸۵ درصد بوده که فاز یک آن با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی آماده تحویل بوده و پیشرفت فیزیکی فاز ۲ حدود ۸۶ درصد و فاز ۳ آن ۸۰ درصد است.
منبع: روابط عمومی گروه سرمایهگذای مسکن