باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ضمن تقدیر از وزیر ورزش جهت برگزاری نشست مشترک رؤسای فدراسیونهای ورزشی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، چنین جلساتی را گام مفیدی برای پیشبرد اهداف متعالی ورزش ارزیابی کرد.
وی با یادآوری اینکه فدراسیون بولینگ و بیلیارد به واسطه کرسیهای بین المللی از جمله نایب رئیس در کنفدراسیون آسیایی، ریاست آسیای میانه و … که در اختیار دارد، توانسته ظرفیتهای خوبی را برای کشور پدید آورد، خاطرنشان کرد: این مسئله در خصوص دیگر فدراسیونهای صاحب کرسی بین المللی نیز به همین شکل است. این کرسیها همواره به کمک دیپلماسی ورزش در بزنگاههای مختلف کمک کرده و در آینده نیز همین گونه عمل میکند.
وی تاکید کرد: نشست روز هشتم شهریور با حضور دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان را باید نقطه عطفی در مسیر دیپلماسی ورزشی کشور دانست. حضور وزرای امور خارجه و ورزش در جمع رؤسای فدراسیونها میتواند مشکلات پیش روی ورزش را مرتفع سازد.
رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، تصمیم به ایجاد رشته تخصصی روابط بینالملل ورزشی در دانشکده وزارت امور خارجه بود. این اقدام گام بلندی است در راستای تربیت نیروهای متخصصی که بتوانند به شکل حرفهای در حوزه دیپلماسی ورزشی فعالیت کنند و ظرفیتهای ورزش کشور را در سطح جهانی به نمایش بگذارند و از دکتر دنیامالی میخواهیم پیگیر این موضوع باشند.
اسکندری تاکید کرد: در کنار این موضوع، وزیر محترم امور خارجه قول مساعد برای تسهیل امور بینالمللی ورزشکاران کشورمان دادند. تسهیل در اخذ ویزا، همکاری گستردهتر سفارتخانهها و حمایتهای ساختاری از برنامههای برونمرزی فدراسیونها، از جمله محورهای مورد تأکید بود. این حمایتها بدون شک میتواند مشکلاتی که سالها در مسیر اعزام تیمها و ورزشکاران وجود داشته است را کاهش دهد و مسیر موفقیتهای بیشتر در میادین جهانی را هموار کند.
وی ادامه داد: به باور من، این نشست نشان داد که ورزش و سیاست خارجی مکمل یکدیگرند. ورزش میتواند سفیر فرهنگی و اجتماعی کشور باشد و سیاست خارجی نیز با حمایت و دیپلماسی فعال، زمینهساز رشد و حضور پرقدرتتر ورزش ایران در عرصه جهانی گردد. تشکیل کمیته دیپلماسی ورزشی در وزارت ورزش و همچنین آموزش مدیران روابط بینالملل فدراسیونها در دورههای تخصصی وزارت امور خارجه، اقدامی بنیادین برای ارتقای سطح تعاملات بینالمللی ورزش خواهد بود.
اسکندری گفت: از دیدگاه فدراسیون بولینگ و بیلیارد، این فرصتها ارزشمند و راهگشاست. ما نیز موظفیم با فعالتر کردن بخش روابط بینالملل و تعامل نزدیکتر با نهادهای مرتبط، از این ظرفیتها نهایت بهره را ببریم. بدون تردید، با پیگیری این سیاستها میتوانیم شاهد رشد جایگاه ورزش ایران در سطح جهانی و افزایش اعتبار کشور از مسیر ورزش باشیم.