لیورپول ۱ - ۰ آرسنال/ موشک سوبوسلای، تکلیف جنگ را مشخص کرد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در حساسترین دیدار هفته سوم لیگ برتر انگلیس، تیمهای لیورپول و آرسنال در آنفیلد به مصاف هم رفتند که تیم میزبان موفق شد با یک گل توپچیها را شکست دهد.
این بازی آنطور که انتظار میرفت بین دو مدعی اصلی قهرمانی این فصل لیگ جزیره و تیمهای اول و دوم فصل قبل، زیبا از آب درنیامد، اما یک گل بسیار زیبا داشت. دومنیک سوبوسلای هافبک مجارستانی لیورپول در دقیقه ۸۳ با یک ضربه آزاد دیدنی دروازه حریف را باز کرد.
حالا شاگردان آرنه اشلوت تنها تیم ۹ امتیازی لیگ جزیره هستند. آرسنال هم ۶ امتیازی ماند.