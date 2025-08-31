تبریک کمیته ملی المپیک به قهرمانی تیم ملی والیبال مردان

کمیته ملی المپیک طی پیامی قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال کشورمان در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است:پیروزی‌های مقتدرانه تیم ملی والیبال زیر ۲۱ سال مردان در رقابت‌های جهانی و کسب سومین عنوان قهرمانی این مسابقات و عناوین متعدد برتر این آوردگاه مهم توسط نمایندگان شایسته کشورمان نوید روز‌های روشن برای افتخار آفرینان والیبال در دیگر رقابت‌های پیش رو دارد که مایه مباهات ملت بزرگ ایران شد.

ضمن تبریک افتخار آفرینی آینده سازان والیبال کشورمان به ملی پوشان، کادر فنی و مجموعه موفق و زحمتکش فدراسیون، برای والیبال کشورمان در دیگر میادین بین المللی پیش رو بخصوص بازی‌های آسیایی آیچی_ناگویا و کسب سهمیه المپیک لس آنجلس آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

