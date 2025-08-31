باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که نیروهای شبه نظامی «پشتیبانی سریع» سودان شدیدترین حمله خود را به شهر محاصره شده «الفشیر» در غرب این کشور آغاز کردهاند، گزارشها حاکی از آن است که تا کنون ۷ نفر در پی این حملات کشته شده و ۷۱ نفر زخمی شدهاند.
الفشیر در منطقه وسیع دارفور، آخرین شهر این منطقه است که هنوز تحت کنترل ارتش سودان قرار دارد. این شهر در هفتههای اخیر به خط مقدم اصلی جنگ بین نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان (دو طرف متخاصم جنگ داخلی) تبدیل شده است.
گفته شده چند بیمارستان که هنوز فعال هستند، بارها بمباران شدهاند و مقر پلیس محلی توسط نیروهای پشتیبانی سریع تصرف شده است.
یک منبع پزشکی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت که آمار واقعی تلفات حمله روز شنبه «احتمالاً بیشتر» است، زیرا بسیاری از مجروحان به دلیل شدت حملات نیروهای پشتیبانی سریع نتوانستهاند به بیمارستان برسند.
اوضاع سودان در آوریل ۲۰۲۳ در بحبوحه اختلافات بین عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش که ریاست شورای حاکمیتی را نیز بر عهده دارد و محمد حمدان دقلو، رئیس نیروهای پشتیبانی سریع وخیمتر شد. درگیریها ابتدا در خارطوم آغاز شد و به زودی در سراسر کشور گسترش یافت و هزاران نفر را کشته و دهها هزار نفر را زخمی کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه