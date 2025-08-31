تیم ملی والیبال ایران در دیداری دوستانه موفق به پیروزی مقابل قطر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران امشب یکشنبه نهم شهریور در دومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه به مصاف تیم ملی والیبال قطر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه ۳ - ۱ به برتری رسیدند. ملی پوشان کشورمان در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ - ۲۲، ۲۵ - ۲۱ و ۲۵ - ۲۱ به پیروزی رسیدند. قطری‌ها در سوم ۲۵ - ۲۳ به پیروزی رسیدند.

عرشیا به‌نژاد، علی حق پرست، عیسی ناصری، امین اسماعیل نژاد، امیرحسین اسفندیار، محمد ولی زاده و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه بودند که به مدت ۱۰۲ دقیقه طول کشید.

در جریان این بازی روبرتو پیاتزا تقریبا تمام بازیکنان را به میدان فرستاد و ترکیب‌های مختلف را در شرایط گوناگون مورد ارزیابی قرار داد. همچنین در این دیدار نیما باطنی در دو ستی که به میدان رفت، زیر ذره بین سرمربی تیم ملی والیبال ایران قرار داشت و تمامی نکات فنی را لحظه به لحظه به وی منتقل کرد.  

سرمربی تیم ملی کشورمان در این مسابقه به مرتضی شریفی، جواد کریمی و آرمان صالحی استراحت داد.

امین اسماعیل نژاد قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران در اواخر ست دوم این دیدار از ناحیه مچ پای چپ دچار پیچ خوردگی شد و برای انجام معاینات و عکسبرداری به مرکز تصویربرداری قطر منتقل شد.

تیم ملی والیبال ایران روز هفتم شهریور و در نخستین دیدار دوستانه موفق به شکست مصر شد و روز سه‌شنبه یازدهم شهریور در آخرین دیدار تدارکاتی خود در دوحه برای دومین بار به مصاف قطر خواهد رفت.

دو مسابقه تدارکاتی با تیم‌های اسلوونی و آلمان نیز برای تیم ملی قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در فیلیپین پیش بینی شده است که روز‌های ۱۸ و ۱۹ شهریور برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران ، تیم والیبال قطر ، والیبال
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل قطر
