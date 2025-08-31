باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم کمالی، در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر لزوم بازخوانی سیره خدمتگزاران مردم تأکید کرد و گفت: مردم ما از کمبود‌ها و کسری‌ها گله ندارند، آنچه مردم را می‌آزارد و صدایشان را در می‌آورد، وجود تبعیضات ناروا و سوء استفاده از بیت المال است و بس.

او با استناد به فرمایشات شهید رجایی که از مسئولان خواسته بود مورد پرسشگری مردم قرار گیرند، افزود: امروز بیش از همیشه نیازمند بازخوانی سیره و عملکرد رییس جمهوری هستیم که می‌گفت: «شما باید هر وقت من را می‌بینید، بپرسید چه می‌کنی؟ … برای مستضعفان چه کرده‌ای؟» و این پرسش باید راهنمای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، بویژه در شرایط پیچیده کنونی باشد.

فاجعه در باغات شیراز؛ هویت شهر در خطر

کمالی با اشاره به وضعیت باغات شیراز، این میراث گرانبها را ریشه‌های فرهنگ و هویت شهر دانست و گفت: باغات نه فقط فضای سبز، که ریشه‌های فرهنگ شیراز و میراث تاریخی زنده بجا مانده از دسترنج مردمان این شهر است. هویت منطقه قصردشت به باغ‌های آن است نه به رستوران و مدرسه و برج‌های خاص. حفظ ماهیت باغ، حفظ ریشه، فرهنگ، تاریخ و هویت قصردشت و شهر شیراز است.

او با انتقاد از تغییر کاربری غیرقانونی باغات، راه اقتصادی کردن آنها را حمایت از باغداران، تأمین آب و تسهیل مجوز‌های قانونی برای دسترسی مردم به باغات دانست و تصریح کرد: اقتصادی کردن باغات قصردشت با تامین آب، تیمار باغات، رسیدگی به خواسته‌های باغداران و تامین مجوزات قانونی برای باز شدن در‌های باغات به روی مردم است، نه تبدیل خلاف قانون به مدرسه و رستوران.

این عضو شورا با ابراز نگرانی از کمبود آب در باغات، بیان کرد: بسیاری از باغات، بویژه قطعات دور مانده از سرچشمه قنوات، دوره آبیاری ۹۰ روزه را تجربه کردند. یعنی در فصل تابستان فقط یک بار آبیاری شدند. گرچه ایجاد تصفیه خانه‌های محلی اقدام خوبی بوده، اما تاکنون نتوانسته گرهی از این موضوع باز کند.

کمالی از خشک شدن و از بین رفتن درختان بر اثر کمبود آب و همچنین سوختن حدود ۱۰ هکتار از باغات در بهار امسال ابراز تأسف کرد و گفت: در بهار امسال نزدیک به ۱۰ هکتار از باغات شیراز از جمله ۵ هکتار باغات گروه یک در آتش سوخت و سوال بزرگ همه ما این است مگر مجموعا چند هکتار از باغات شیراز باقی مانده که فقط در عرض یک ماه ۱۰ هکتار آن از دست می‌رود؟

او با تأکید بر ادامه سازندگی‌های غیرمجاز و سرعت بالای تخریب باغات که اقدامات جبرانی را بی‌اثر کرده است، خواستار اجماع و همکاری همه نهاد‌های استانی، از جمله استانداری، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و میراث فرهنگی شد و افزود: شهرداری تمام توان خود را به کار برده، اما به تنهایی قادر به حفظ باغات نیست و اجماع و همکاری همه نهاد‌ها را می‌طلبد.

انتقاد از جابجایی مشکل به جای حل آن؛ پایبندی به قانون یا بازی با آن؟

کمالی در ادامه به موضوع انتقال مدرسه مهر تابان به یکی از باغات قصردشت اشاره کرد و این اقدام را جابجایی مشکل به جای حل آن و به سخره گرفتن قانون و افکار عمومی دانست.

او پرسید: چه می‌شود که قانون قدرت حفظ یک باغ را در برابر دست اندازی‌های مداوم یک مدرسه خاص را ندارد؟ مدرسه مهر تابان نه یک سال، که ۱۳ سال زمان داشت تا محل جدیدی با مختصات مدنظر خود فراهم کند و نکرد و مثل همیشه با چنگ زدن به فرصت اندک باقی مانده تا سال تحصیلی می‌تواند جشن پیروزی بر قانون را بگیرد.

رعایت سکوت در برابر تخلفات و پیگیری‌های شخصی

این عضو شورای شهر شیراز در بخش دیگری از نطق خود، با بیان اینکه در حین پیگیری تخلفات حوزه باغات بوده‌اند، از اقدام برخی ناظران و مدیران شهری که به جای مقابله با متخلفان، اطرافیان وی را مورد تفتیش قرار داده‌اند، انتقاد کرد و آن را اقدامی خلاف شأن قانونی خواند.

کمالی هشدار داد: اگر دربرابر این اقدام خلاف قانون وخلاف عرف اقدامی صورت نگیرد، ناچارم بعضی مطالب را به صورت مشخص با مردم در میان بگذارم.

او همچنین اعلام کرد که تخلفات افرادی که اقدام به تفتیش اطرافیان او کرده‌اند را کتباً به شهردار شیراز تقدیم خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که شهرداری قاطعانه پیگیر موضوع باشد.

کمالی در پایان با اشاره به نقش احتمالی برخی همکاران صاحب‌نفوذ در شورا در “مهندسی جریان‌ها و کارشکنی‌ها، نسبت به ورود شورا به حواشی در ماه‌های پایانی دوره فعالیت هشدار داد و تأکید کرد: اگر پدر خواندگان جدیدالاحداث و بانیان و حامیان وجریان‌های متخلف و بازو‌های تخریب رسانه‌ای شان، علاقمند هستند در ماه‌های پایانی، شورا رسماً وارد حاشیه شود، هیچ ابایی ندارم. قبلاً هم گفته بودم باد نکارید که طوفان درو می‌کنید و تمام قد آماده هستم در مقابل حاشیه سازی‌ها ایستادگی و حتما روشنگری کنیم.

جوانان موتور تحول شیرازند؛ رسانه‌ها، سازندگان آینده

علیرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز، ضمن انتقاد از نادیده گرفته شدن نسل جوان در این شهر، تأکید کرد که جوانان موتور محرک تحول و توسعه شیراز هستند و رسانه‌ها نیز نقش سازنده در آینده این کلان‌شهر ایفا می‌کنند.

او با اشاره به اینکه شهر شعر و اندیشه، شهر تاریخ و تمدن، شهر فرهنگ و ادب، امروز صدای جوانانش شنیده نمی‌شود”، افزود: بزرگ‌ترین ظلم به این شهر، نادیده گرفتن نسل جوان است. در دنیا، جوانان ۳۰ ساله وزیر می‌شوند، ۲۵ ساله‌ها شرکت‌های بزرگ اقتصادی می‌سازند، دانشجویان مطالبه‌گران حقیقی جامعه‌اند. اما در استان فارس و شیراز؟ هنوز باید برای اثبات توانایی جوان، جنگید.

اسکندری با بیان اینکه این سکوت را نمی‌پذیرم، خواستار میدان دادن به جوانان برای خروج شیراز از رکود شد و تصریح کرد: جوان نه حاشیه است، نه تزئین بروشور‌های انتخاباتی. جوان موتور تحول شیراز است. جوانان شیراز! از شما کمک می‌خواهم بیاییم آوازه جهانی شیراز را اشاعه دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز، با اشاره به اقدامات این کمیسیون، اظهار داشت: ما در کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری نشان دادیم که این حرف شعاری نیست. برای اولین بار طرح حمایت از ایده‌های خلاقانه و نوآوری در سرمایه‌گذاری را تصویب کردیم. سرمایه‌گذاری روی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری را آغاز کردیم تا شیراز از گذشته‌اش برای آینده‌اش ثروت بسازد. افتتاح میدان نقاره‌خانه و حرکت برای ثبت جهانی زندیه، یک گام به جهانی شدن شیراز بود. طی سه سال، رکوردهایی ثبت کردیم که در تاریخ شورا و شهرداری شیراز بی‌سابقه بود. ما به سرمایه‌گذاری «هویت» دادیم تا اقتصاد پایدار شهری معنا پیدا کند.

اسکندری با تأکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها، گفت: یک حقیقت تلخ را باید فریاد بزنم: بدون رسانه، همه‌ی این تلاش‌ها می‌میرند. خبرنگاران، با قلمتان مطالبه کنید، تکان بدهید، تغییر بسازید. مورد پذیرش نیست در سال ‘سرمایه‌گذاری برای تولید’ کار سرمایه‌گذار در پیچ و خم ادارات معطل بماند.

او خطاب به اهالی رسانه افزود: شما فقط گزارشگر نیستید، شما سازنده‌ی آینده‌اید. از شما می‌خواهم راهکارهای عملیاتی برای ارتقای رسانه در شیراز ارائه دهید. من به عنوان عضو شورا و رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری، متعهد می‌شوم کنار شما بایستم. رسانه‌ی شیراز اگر قدرتمند شود، شیراز قدرتمند خواهد شد.

در پایان، اسکندری ابراز امیدواری کرد که شیراز آینده‌ای بزرگ می‌خواهد؛ و این آینده را با جوانان و رسانه‌ها خواهیم ساخت.