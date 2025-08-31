طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۸۰۰ متر کاهش یافت.

‌ محسن حیدری افزود: تا دوشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی، نوار شرقی و غربی استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار می‌رود.

‌ توصیه‌های هواشناسی: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان