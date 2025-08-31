مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت امروز زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۹۰۰ متر کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک  بیشینه سرعت باد به ۷۹ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۸۰۰ متر کاهش یافت. 

‌ محسن حیدری افزود: تا دوشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی، نوار شرقی و غربی استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار می‌رود.

‌ توصیه‌های هواشناسی: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: طوفان شن ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
سرعت طوفان در کرمان به ۹۰ کیلومتر خواهد رسید
پایان هفته کرمان طوفانی می شود
کرمان طوفانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعجیل در پایان ساعت کاری ادارات زابل
افتتاح پروژه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال
احداث ۲ سد در سیستان و بلوچستان برای مهار روان‌آب‌ها
ذخایر خون سیستان و بلوچستان به خط قرمز رسید
طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید
آخرین اخبار
طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت زابل را درنوردید
احداث ۲ سد در سیستان و بلوچستان برای مهار روان‌آب‌ها
ذخایر خون سیستان و بلوچستان به خط قرمز رسید
افتتاح پروژه آبرسانی روستای کَلّان ظُهور در دلگان با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال
تعجیل در پایان ساعت کاری ادارات زابل
۱۱ روستای شهرستان تفتان به اینترنت پرسرعت متصل شدند