برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در تبریز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -ملامهدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرش دستباف که تولیدات مددجویان خودکفا شده است گفت: این نمایشگاه از ۸ تا ۱۷ شهریور ماه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ در محل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی واقع در چهارراه ابوریحان طبقه زیرزمین دایر شده است.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی یکی از اهداف این نمایشگاه را بازاریابی و حمایت از تولیدات مددجویی عنوان کرد و گفت: مددجویان تحت حمایت پس از آموزش و کسب مهارت قالیبافی تسهیلات دریافت می‌کنند و کمیته امداد نسبت به فروش این تولیدات در بازار کمک رسان آنهاست.

وی گفت: با فروش بی واسطه، دست سودجویان از تولیدات مددجویی قطع می‌شود و محصولات با کیفیت به صورت مستقیم و با قیمت رسمی بازار به دست مصرف کننده می رسد.

ملامهدی با دعوت از مردم برای بازدید و خرید تشریح کرد: این نمایشگاه محل مناسبی برای خرید جهیزیه به صورت مستقیم و بدون واسطه است.