قالیباف: جوانان کشور در اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی، باانگیزه و پرتلاش هستند

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پیام محمدباقر قالیباف به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان در رقابت‌های جهانی آمده است: کسب افتخار شکوهمند مقام قهرمانی تیم‌ملی والیبال جوانان زیر ۲۱ سال کشورمان‌در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ چین که در مصاف با حریفان قدرتمند بدست آمد موجب شادمانی و مسرت یک ملت شد.

در ادامه این پیام آمده است: جوانان رشید و بلندقامتان سربلند این سرزمین که برای سومین بار صاحب این مقام در سطح جهان شدند با غیرت و عزم استوار خود ثابت کردند که در دستیابی به قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی باانگیزه و پرتلاش هستند و در این دوره از رقابت‌ها بدون شکست و با ۹ بُرد پی‌درپی موفقیتی شگفت‌انگیز و ماندگار را بدست آوردند.

رئیس مجلس در پیام خود آورده است: باعرض تبریک این قهرمانی درخشان به ورزشکاران آینده‌ساز دلاور، مربیان، سرپرستان و خانواده‌های این عزیزان و مردم گرانقدر ایران اسلامی، توفیق و سرافرازی جوانان غیورمان در تمامی عرصه‌های جهانی و بین‌المللی را از خداوند متعال آرزومندم.